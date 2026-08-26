El mundo del espectáculo despide a Tim Curry, el versátil actor británico-estadounidense que falleció en Los Ángeles a los 80 años, el 25 de agosto.
Reconocido por su talento para interpretar papeles diversos y por haber marcado generaciones con personajes inolvidables, sin duda su muerte deja un vacío en el cine, la televisión y el teatro.
Tim Curry nació en Grappenhall, Cheshire, Inglaterra, en 1946, y estudió en la Universidad de Birmingham, donde pronto destacó en el teatro musical londinense. Su salto internacional llegó con The Rocky Horror Picture Show (1975), donde interpretó al extravagante Dr. Frank-N-Furter, papel que lo convirtió en figura de culto.
Si quieres recordarlo y homenajearlo, una de las mejores formas es revisitar sus películas más famosas y aclamadas, aquellas que lo convirtieron en un ícono cultural a nivel mundial. En La Razón de México te compartimos una lista con las películas más icónicas de Tim Curry.
Conoce las películas más icónicas de Tim Curry, actor de It
- The Rocky Horror Picture Show (1975): Tim Curry dio vida al Dr. Frank-N-Furter, papel que lo convirtió en figura de culto y referente del cine musical.
- It (1990): Su interpretación de Pennywise marcó a toda una generación y consolidó su talento para el terror.
- Clue (1985): Donde apareció como el mayordomo Wadsworth.
- Legend (1985): Encarnó al demoníaco Lord of Darkness en la fantasía dirigida por Ridley Scott.
- Annie (1982): En esta producción, Tim Curry Participó como el villano Rooster Hannigan en esta adaptación musical.
- Home Alone 2: Lost in New York (Mi Pobre Angelito 2) (1992): Interpretó al estricto recepcionista del hotel Plaza.
- Muppet Treasure Island (1996): Tim Curry dio vida al carismático pirata Long John Silver.
- The Three Musketeers (1993): El actor destacó como el intrigante Cardenal Richelieu.
- Oscar (1991): Mostró su faceta cómica junto a Sylvester Stallone.
- The Hunt for Red October (1990): Participó en este clásico del cine de espionaje y acción.
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