Tim Curry trabajó en diversas producciones de cine, teatro y televisión

El mundo del espectáculo despide a Tim Curry, el versátil actor británico-estadounidense que falleció en Los Ángeles a los 80 años, el 25 de agosto.

Reconocido por su talento para interpretar papeles diversos y por haber marcado generaciones con personajes inolvidables, sin duda su muerte deja un vacío en el cine, la televisión y el teatro.

Tim Curry nació en Grappenhall, Cheshire, Inglaterra, en 1946, y estudió en la Universidad de Birmingham, donde pronto destacó en el teatro musical londinense. Su salto internacional llegó con The Rocky Horror Picture Show (1975), donde interpretó al extravagante Dr. Frank-N-Furter, papel que lo convirtió en figura de culto.

Si quieres recordarlo y homenajearlo, una de las mejores formas es revisitar sus películas más famosas y aclamadas, aquellas que lo convirtieron en un ícono cultural a nivel mundial. En La Razón de México te compartimos una lista con las películas más icónicas de Tim Curry.

Conoce las películas más icónicas de Tim Curry, actor de It

The Rocky Horror Picture Show (1975): Tim Curry dio vida al Dr. Frank-N-Furter, papel que lo convirtió en figura de culto y referente del cine musical.

Tim Curry dio vida a Dr Frank N'Furter en El show de horror de rocky ı Foto: Especial

It (1990): Su interpretación de Pennywise marcó a toda una generación y consolidó su talento para el terror.

Tim Curry interpretó al temible payaso Pennywise en It ı Foto: Redes sociales

Clue (1985): Donde apareció como el mayordomo Wadsworth.

Legend (1985): Encarnó al demoníaco Lord of Darkness en la fantasía dirigida por Ridley Scott.

Annie (1982): En esta producción, Tim Curry Participó como el villano Rooster Hannigan en esta adaptación musical.

Home Alone 2: Lost in New York (Mi Pobre Angelito 2) (1992): Interpretó al estricto recepcionista del hotel Plaza.

RIP Tim Curry



No other actor could have pulled off this transition.



Home Alone 2: Lost in New York

(1992) dir. Chris Columbus pic.twitter.com/x2UrYjlefV — Men on Film Pod (@menonfilmpod) August 26, 2026

Muppet Treasure Island (1996): Tim Curry dio vida al carismático pirata Long John Silver.

The Three Musketeers (1993): El actor destacó como el intrigante Cardenal Richelieu.

Oscar (1991): Mostró su faceta cómica junto a Sylvester Stallone.

The Hunt for Red October (1990): Participó en este clásico del cine de espionaje y acción.

Te puede interesar: