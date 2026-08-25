‘I Will Always Love You’ de Dolly Parton que también volvió un ícono a Whitney Houston

La cantante Dolly Parton, leyenda de la música country, murió este 25 de agosto a los 80 años de edad, su partida conmocionó en el mundo de la música.

Sin embargo, la cantante dejó un gran legado en la música y uno de los temas más emblemáticos es “I will always love you”, que décadas después lo retomó Whitney Houston y se colocó en uno de los temas más reconocidos en su voz.

I Will Always Love You de Dolly Parton

La canción la escribió Dolly Parton en la década de los 70. La escribió en 1973 como una despedida profesional a su mentor y compañero de duetos Porter Wagoner, cuando decidió separarse de The Porter Wagoner Show para seguir su carrera en solitario.

La canción se lanzó en 1974 como parte de su álbum Jolene, y fue un éxito en las listas country y llegó al número 1 en 1974 y de nuevo en 1982 con una nueva versión.

La cantante interpretó en tema en los programas y eventos en los que se presentaba y el éxito era muy arrollador.

El tema se volvió un clásico de la música en Estados Unidos y en la voz de Dolly Parton.

I Will Always Love You de Whitney Hoston

La versión de Whitney Houston de “I Will Always Love You” salió en 1992 y en la voz de la artista se volvió una de las canciones más exitosas e icónicas de la historia de la música pop.

Se grabó para la banda sonora de la película El guardaespaldas, el debut cinematográfico de Houston junto a Kevin Costner.

Originalmente, Houston iba a grabar una versión de “What Becomes of the Brokenhearted” de Jimmy Ruffin como canción principal del final de la película. Sin embargo, esa canción ya se había usado en la película Fried Green Tomatoes (1991), así que tuvieron que buscar otra.

Kevin Costner sugirió “I Will Always Love You”. Habían escuchado la versión de Dolly Parton, pero se inspiraron especialmente en la de Linda Ronstadt de 1975.

El productor musical David Foster la reorganizó como una balada soul/R&B potente. Dolly Parton incluso ayudó: llamó a Foster para darle la letra del último verso “And I wish you joy and happiness…”, que faltaba en la versión de Ronstadt.

La canción se grabó en vivo en el hotel Fontainebleau de Miami Beach, alrededor de marzo de 1992, con la banda de Houston, mientras filmaban la escena. Costner insistió en que el primer verso se cantara a cappella, para transmitir vulnerabilidad y sinceridad en la escena de despedida.

Foster al principio se opuso calificó la idea como “ridícula”, y la discográfica Arista, dirigida por Clive Davis, también dudaba porque temían que en la radio no la tocaran. Costner y Houston se mantuvieron firmes. El resultado fue mágico: Houston lo clavó en pocas tomas.

Así fue como I Will Always Love You quedó inmortalizado en la voz de dos divas y las dos vivieron la cima el éxito con esta canción que Parton escribió para despedirse de su mentor.

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