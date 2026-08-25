Así lucía Dolly Parton de joven | FOTOS

Dolly Parton vivió casi toda su vida en el escenario. La reina de la música country que falleció este martes 25 de agosto a los 80 años de edad, acompañó a varias generaciones con su música y sus apariciones en televisión.
Aunque la celebridad supo formarser un camino por si misma, su público más joven la conoce por canciones como ‘Jolene’ o por su relación con Miley Cyrus, pues era al madrina de la chica Disney.
Por este motivo, hay personas que no saben cómo lucía Dolly Parton en su juventud, por lo que te compartimos algunas fotos y videos que muestran cómo se veía la artista hace décadas.
Así lucía Dolly Parton de joven
Antes de convertirse en una leyenda global del country y un icono de la cultura pop, Dolly comenzó a cautivar al público en la década de 1960 con un talento vocal innegable y una presencia escénica deslumbrante.
Durante sus primeros años en la música, la cantautora destacaba por una imagen fresca y auténtica, luciendo una cabellera rubia natural en peinados voluminosos típicos de la época, un maquillaje sutil que resaltaba sus facciones y atuendos sencillos que distaban del brillo deslumbrante que adoptaría más tarde en su carrera.
Con el paso de los años y su salto a la fama en programas de televisión como The Porter Wagoner Show, la intérprete de “Jolene” comenzó a moldear el estilo extravagante y desinhibido que la definiría para siempre.
Las ostentosas pelucas rubias, la ropa entallada con lentejuelas y una elegancia descarada que rompía con los moldes de la época, dejaban ver a una artista segura de sí misma que utilizó su estética única para construir un imperio duradero en el entretenimiento.
La década de los 80 consagró a Dolly Parton como una superestrella global gracias a su exitosa transición del country al pop, acompañada de una imagen deslumbrante y maximalista.
Durante estos años, la cantante adoptó su estilo más icónico: abrigos y vestidos ajustados repletos de lentejuelas, maquillaje vibrante y sus legendarias pelucas rubias de gran volumen, convirtiéndose en el reflejo perfecto del glamour de la época.
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