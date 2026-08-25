Así lucía Dolly Parton de joven | FOTOS

Dolly Parton vivió casi toda su vida en el escenario. La reina de la música country que falleció este martes 25 de agosto a los 80 años de edad, acompañó a varias generaciones con su música y sus apariciones en televisión.

Aunque la celebridad supo formarser un camino por si misma, su público más joven la conoce por canciones como ‘Jolene’ o por su relación con Miley Cyrus, pues era al madrina de la chica Disney.

¿Quién era Dolly Partón? ı Foto: AP

Por este motivo, hay personas que no saben cómo lucía Dolly Parton en su juventud, por lo que te compartimos algunas fotos y videos que muestran cómo se veía la artista hace décadas.

Así lucía Dolly Parton de joven

Antes de convertirse en una leyenda global del country y un icono de la cultura pop, Dolly comenzó a cautivar al público en la década de 1960 con un talento vocal innegable y una presencia escénica deslumbrante.

Durante sus primeros años en la música, la cantautora destacaba por una imagen fresca y auténtica, luciendo una cabellera rubia natural en peinados voluminosos típicos de la época, un maquillaje sutil que resaltaba sus facciones y atuendos sencillos que distaban del brillo deslumbrante que adoptaría más tarde en su carrera.

Con el paso de los años y su salto a la fama en programas de televisión como The Porter Wagoner Show, la intérprete de “Jolene” comenzó a moldear el estilo extravagante y desinhibido que la definiría para siempre.

Las ostentosas pelucas rubias, la ropa entallada con lentejuelas y una elegancia descarada que rompía con los moldes de la época, dejaban ver a una artista segura de sí misma que utilizó su estética única para construir un imperio duradero en el entretenimiento.

Dolly Parton en 1979 ı Foto: AP

La década de los 80 consagró a Dolly Parton como una superestrella global gracias a su exitosa transición del country al pop, acompañada de una imagen deslumbrante y maximalista.

Durante estos años, la cantante adoptó su estilo más icónico: abrigos y vestidos ajustados repletos de lentejuelas, maquillaje vibrante y sus legendarias pelucas rubias de gran volumen, convirtiéndose en el reflejo perfecto del glamour de la época.

Rod Stewart, Cher and Dolly Parton, 1980. pic.twitter.com/Xj7ieztWLw — This Is Not Porn (@Thisisnotporn) January 21, 2019

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