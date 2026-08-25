La muerte de Dolly Parton deja un hueco en la industria del entretenimiento, al perder a la reina de la música country y una figura disruptiva, humanista y llena de carisma, quien fallecidó este 25 de agosto a los 80 años.

A pesar de su amplio legado, muchos no conocen a detalle la historia de la icónica cantante de temas como ‘Jolene’ o ‘I Will Always Love You’. A continuación, te compartimos su biografía.

🚨#ÚLTIMAHORA | ⚫️🕊️ ¡El mundo de la música de luto! La icónica cantante de country estadounidense, Dolly Parton, falleció a los 80 años de edad. https://t.co/Cxgj7mQdfz pic.twitter.com/soJeG5eiuH — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 25, 2026

¿Quién era Dolly Partón?

Dolly Rebecca Parton nació en Tennessee el 19 de enero de 1946. Fue una cantante, compositora, actriz, productora, escritora, filántropa y empresaria estadounidense, considerada como una de las mejores cantantes de la música country y una de las principales figuras del género.

Alcanzó notoriedad a finales de 1967, cuando se unió al programa de televisión presentado por el músico Porter Wagoner, donde formó un dueto que se separó en 1976, abriendo paso a la carrera de solista de la estrella.

Se consolidó con varios álbumes aclamados por la crítica, incluyendo Jolene y All I Can Do, y canciones icónicas como Jolene y I Will Always Love You. Esta última alcanzaría éxito planetario dos décadas después, interpretada por Whitney Houston.

Sus discos le han valido siete premios Grammy, así como varias nominaciones a los Globos de Oro y a los premios de la Academia, y su nombre se halla en el Salón de la Fama de Compositores de Nashville y el Salón de la Fama de los Compositores.

En total, todas sus ventas superan los 100 millones de álbumes, lo cual la convierte en una de las artistas que más discos ha vendido a lo largo de la historia.

Pero esto no fue todo, ya que la estrella también formó parte de varias películas como Cómo eliminar a su jefe (1980), The Best Little Whorehouse in Texas (1982), Rhinestone (1984) y Magnolias de acero (1989), por mencionar a algunas.

Además, la artista siempre destacó por su vena filántropa. Hizo fundaciones para ayudar a impulsar la educación y reducir la deserción escolar, hizo donaciones a organizaciones de ayuda en catástrofes naturales e inclusó llego a donar alrededor de 1 millón de dólares al Centro Médico Vanderbilt para la vacuna de la COVID-19.

Respecto a su vida privada, Dolly Parton estuvo casada con Carl Dean desde 1966 hasta la muerte del mismo en marzo del 2025. La pareja decidió no tener hijos, pero aún así era cercana a su familia.

Además, la cantante country fue madrina de Miley Cyrus, la estrella pop. Ambas mantenían una relación sólida y llegaron a aparecer juntas en televisión en varias ocasiones.

“From the bottom of my heart, i’ve been always proud of you and i’m proud to be your fairy godmother.. you really helped my career, you introduced me to a whole new set of fans, young ones. (At Hannah Montana)” - Dolly Parton to Miley Cyrus pic.twitter.com/MkR0nJzYKR — Miley Updates (@MileyUpdates) August 25, 2026

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