Ante la muerte de Dolly Parton, muchos se preguntan quién fue el esposo de la cantante que la acompañó durante 60 años antes de fallecer el año pasado. Ahora te compartimos lo que se sabe sobre Carl Dean.

¿Quién era Carl Dean, el esposo de Dolly Parton?

Carl Dean fue el esposo de Dolly Parton por 59 años. Llevaba una vida totalmente alejada del ojo público, pues nunca acompañó a su esposa a eventos públicos.

Dolly Parton next to her husband Carl Dean, around 1960s. pic.twitter.com/BrJ2w0TfyO — Fascinating (@fasc1nate) December 21, 2023

Además, aborrecía la atención mediática, lo que llevó a que casi nadie lo conociera en persona. Él era un hombre de negocios y propietario de una empresa de pavimentación asfáltica en Nashville

Nació el 20 de julio de 1942 en Nashville, Tennessee y conoció a la cantante en 1964 rente a una lavandería en Nashville, el mismo día en que Dolly llegó a la ciudad a los 18 años.

Entre ellos floreció el amor y se casaron el 30 de mayo de 1966 en Ringgold, Georgia, en una ceremonia privada. No tuvieron hijos, pero ayudaron a criar a varios de los hermanos menores de Dolly en Nashville.

Carl Dean, esposo de Dolly Parton, falleció a los 82 años. Para muchos, siempre fue un hombre enigmático, ya que se mantuvo alejado del mundo del espectáculo. De hecho, en 2020 fue fotografiado por primera vez en cuatro décadas.



Y su historia de amor es esta: pic.twitter.com/MtZ1i6DFw4 — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) March 4, 2025

Dean fue quien inspiró el famoso tema musical “Jolene” debido a una coqueta cajera de banco que solía prestarle atención. Sin embargo, quedó demostrado que él no tenía ojos para nadie más, pues permaneció casado con Dolly hasta el día de su muerte.

La familia no reveló la causa exacta de la muerte de Carl, que ocurrió el 3 de marzo de 2025 a los 82 años de edad. Previamente se había mencionado un diagnóstico de alzhéimer años antes, pero la familia mantuvo en estricta privacidad los detalles médicos del deceso.

Se sabe además que Dolly Parton lo acompañó en sus últimos momentos y que se dedicó a cuidarlo por un tiempo, algo que llevó al deterioro de su propia salud por dejar de lado malestares menores.

A unos días de la muerte del hombre, la famosa artista se pronunció con un emotivo mensaje: “Me enamoré de Carl Dean cuando tenía 18 años. Hemos compartido 60 años preciosos y significativos juntos”, comenzó.

“Como todas las grandes historias de amor, nunca terminan. Viven en la memoria y en la música. Él siempre será el protagonista de mi vida, y le dedico esta canción”, escribió sobre el tema ‘If You Hadn’t Been There’.

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