A lo largo de sus más de cinco décadas de trayectoria en la industria musical, Dolly Parton mantuvo una de las vidas personales más fascinantes y comentadas del espectáculo.

Su matrimonio con Carl Dean, con quien se casó en 1966 y compartió casi sesenta años de vida, se ha distinguido por ser una relación sólida pero extremadamente privada.

¿Quién era Carl Dean, el esposo de Dolly Parton? ı Foto: Especial

A pesar de la inmensa exposición pública de la cantautora, su entorno familiar cercano siempre ha generado una enorme curiosidad entre sus seguidores y los medios de comunicación.

¿Dolly Parton tuvo hijos?

Dentro de las dudas más frecuentes sobre la intimidad de la estrella del country, es si Dolly Parton tiene hijos, pues la mujer ha mostrado un profundo afecto por las infancias, reflejado tanto en su lírica como en sus ambiciosos proyectos filantrópicos de alfabetización.

Sin embargo, Parton decidió junto a su esposo no tener hijos. La artista no llegó a convertirse en madre debido, en parte, a problemas de salud que enfrentó en su juventud (incluida una endometriosis que la llevó a someterse a una histerectomía parcial a los 36 años) y a la intensa dedicación que exigía su carrera en la música.

Parton ha expresado en múltiples entrevistas que comprende este hecho como parte de un propósito superior, asegurando que el no tener descendencia propia le permitió disponer del tiempo, la libertad y los recursos para enfocarse en su vocación artística y en el apoyo a miles de niños alrededor del mundo.

Pese a no haber tenido hijos biológicos, Parton ha ejercido un rol maternal cercano para decenas de sobrinos que ayudó a criar en su natal Tennessee, además de ser la madrina de la cantante y actriz Miley Cyrus.

Sumado a esto, a través de su fundación Imagination Library, la cantante ha donado más de 200 millones de libros a niños en edad preescolar, consolidando un legado de cuidado e impacto infantil que trasciende cualquier vínculo de sangre.

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