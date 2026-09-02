Matthew Perry: Netflix alista docuserie sobre la muerte del actor, ¿cuándo se estrena?

A tres años de la muerte de Matthew Perry, recordado a nivel mundial por su papel como Chandler Bing en Friends, Netflix anunció que prepara una docuserie en la que abordará los detalles de su fallecimiento y el impacto que dejó en la industria del entretenimiento.

La producción, titulada The One About Matthew Perry, busca ofrecer al público una mirada íntima y reveladora sobre la vida personal y artística del actor y de las circunstancias que rodearon su partida. En La Razón te contamos de qué trata este proyecto y cuándo se estrena en la famosa plataforma de streaming.

Matthew Perry: Netflix alista docuserie sobre la muerte del actor, ¿de qué trata?

The One About Matthew Perry contará con testimonios inéditos de amigos, familiares y colegas, además de material exclusivo brindado por la familia Perry que nunca se ha mostrado al público.

La docuserie explorará la vida personal de Matthew Perry, sus luchas contra las adicciones y los problemas de salud que enfrentó varios durante años. También se enfocará en el legado cultural que dejó con Friends, una de las comedias más influyentes de la televisión y por la que el histrión fue conocido a nivel global.

Matthew Perry en Los Ángeles, en 2012 ı Foto: AP

¿Cuándo se estrena The One About Matthew Perry?

Netflix confirmó que The One About Matthew Perry se estrenará el 27 de octubre de 2026, coincidiendo con el tercer aniversario de su muerte.

Matthew Perry fue hallado sin vida el 28 de octubre de 2023 en su residencia de Los Ángeles, California, EU. La autopsia reveló que la causa fue una sobredosis de ketamina, lo que abrió un proceso judicial contra los responsables de suministrarle la sustancia.

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