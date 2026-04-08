Jasveen Sangha fue sentenciada a 15 años de prisión, de acuerdo con información de AP, por su implicación en la muerte de Matthew Perry, recordado mundialmente por su papel como Chandler Bing en Friends.

El histrión fue hallado sin vida en octubre de 2023 en su residencia de Los Ángeles, California, y las investigaciones apuntaron a que la ketamina que consumió provenía de una red de tráfico encabezada por Sangha. Por la magnitud del caso, en redes sociales ha surgido interés por conocer la identidad de esta mujer de 42 años; aquí te contamos quién es y cuál era su vínculo con el famoso actor.

¿Quién es Jasveen Sangha, la ‘reina de la Ketamina’ y cuál es su vínculo con Matthew Perry?

Jasveen Sangha, de 42 años, es una mujer que posee doble nacionalidad, británica y estadounidense. Se movía en círculos exclusivos de Hollywood, donde construyó una imagen de mujer exitosa y socialmente influyente; incluso presumía viajes lujosos y varios yates.

Su situación económica ya era alta, por lo que no tenía necesidad de involucrarse en el tráfico de sustancias.

Fue bautizada como la reina de la Ketamina por ser una figura central en la distribución de esta droga, utilizada en medicina como anestésico, pero también consumida de forma recreativa. Las autoridades estadounidenses determinaron que su residencia en North Hollywood funcionaba como centro logístico para el tráfico de ketamina y otras sustancias restringidas.

Sus clientes eran altos perfiles de Hollywood, incluyendo el actor Matthew Perry.

Jasveen Sangha, la ‘reina de la Ketamina’ ı Foto: Especial

La investigación en torno a Matthew Perry determinó que Jasveen Sangha suministró la ketamina que provocó la muerte del actor. Su relación con el actor no era personal, sino a través de la red de distribución que alcanzaba a celebridades y varias figuras influyentes.

Aunque enfrentaba cargos que podían llevarla a 65 años de prisión, finalmente, este miércoles, fue condenada a 15 años de prisión tras declararse culpable y pedir disculpas en el juicio. La reina de la Ketamina le vendió 25 frascos de ketamina al actor de Friends, incluida la dosis que lo mató, por 6 mil dólares en efectivo cuatro días antes de su muerte, según los fiscales.

Jasveen Sangha es la tercera acusada sentenciada de las cinco personas que se han declarado culpables en relación con la sobredosis de Matthew Perry.