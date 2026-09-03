Jonathan Honas Meléndez, tecladista de la agrupación mexicana Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su familia en su hogar, en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. La noticia ha causado indignación en redes sociales y trascendió que Nala, una perrita golden retriever, también fue atacada esa noche.

El ataque ocurrió la tarde del 1 de septiembre de 2026, cuando Diego Sebastián “N” ingresó al fraccionamiento Zona Esmeralda de Atizapán con una mochila que contenía el arma y las cintas para someter a la familia.

Entre las víctimas, además del músico de Camilo Séptimo, se encontraban Ana Paula, esposa de Jonathan, embarazada de cuatro meses; su hija; y Aleyda, trabajadora doméstica. Nala, la mascota de la familia, también fue asesinada; en La Razón de México te contamos sobre este lomito.

Ella es Nala, la perrita de Jonathan Meléndez que también fue víctima de asesinato

De acuerdo con el reporte de las autoridades del Estado de México, al igual que el músico, su esposa, su hija y la trabajadora doméstica, la perrita llamada Nala presentaba huellas de violencia pues fue asesinada a tiros. Era una golden retriever de aproximadamente dos años. Esta raza es conocida por ser leal, sociable y muy familiar, ideal para familias con niños.

Nala, la perrita de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo ı Foto: IG honasmelendez

El tecladista y productor musical mexicano de 38 años solía compartir pocas fotos en redes sociales, pero sí registró parte del crecimiento de sus animales de compañía. El 26 de octubre de 2024, Jonathan Meléndez compartió un clip en el que aparece Nala junto a Mila, otra perrita de la familia, ambas aún cachorras.

Unos meses después, en febrero de 2025, el músico de Camilo Séptimo publicó otro video protagonizado por sus mascotas. Nala y Mila lucían más grandes mientras corrían y jugaban entre un lugar cubierto de hojas secas de árboles.

Hasta el momento, las autoridades han detenido a dos presuntos responsables, quienes fueron trasladados a Toluca para enfrentar cargos por el multihomicidio.

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