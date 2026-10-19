Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 19 de octubre 2026?

Conoce al equipo ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México

Después del intenso duelo de eliminación, los atletas de Exatlón México regresan a los circuitos para disputarse la Villa 360, el mejor lugar para descansar en el que todos quieren estar.

Como cada lunes, antes de la competencia estelar se lleva a cabo el juego por la ventaja que les da beneficios previo a la eliminación del próximo domingo en el que un deportista se despedirá del programa.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo azul, ya que los seguidores tienen la esperanza de que por fin la escuadra celeste logre regresar a la villa después de varias semanas sin poder ganar.

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Los rojos han estado dominado el juego por el territorio durante las últimas semanas y no piensan soltarlo, pues eso los mantiene fuertes y les da seguridad en cada juego.

Sin embargo, los fans tendrán que esperar a que se transmita completo el capítulo completo para conocer al verdadero ganador de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas del programa tienen que salir a dar su máximo esfuerzo para poder conseguir el anhelado sitio para descansar, antes conocido como Fortaleza.

Por otra parte, el equipo azul recibirá un refuerzo, tras la salida de Hugo, quien abandonó la competencia el domingo, así que la escuadra se prepara para encontrarse con su nuevo integrante.

Los fans exigen que sea una leyenda azul quien entre a la temporada, ya que el equipo se ha visto debilitado porque solo han entrado atletas nuevos y no hay un soporte tan amplio como en el caso de los rojos que su plantilla está llena de leyendas de temporadas anteriores.

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