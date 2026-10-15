Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 de hoy 15 de octubre 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por el mejor lugar para descansar después de las intensas competencias de toda la semana.

Antes de que se realice el juego estelar, los hombres deportistas tendrán que pasar por la zona de peligro, con la cual se define al participante que se instala en la eliminación del domingo.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo azul, pero anteriormente también apostaron por este resultado y los rojos se impusieron, por lo que hoy podría volver a ocurrió. En ese sentido, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos no quieren soltar la Villa 360, pues ya han pasado varias semanas ahí y ya se acostumbraron a todas las comodidades que éste ofrece.

Los Azules están desesperados por seguir acumulando derrotas; hoy la Zona de Peligro estará que arde. 🔥



Nos vemos en #ExatlónMéxico, a las 6:30 p.m. por #AztecaUNO.⁣⁣⁣ 💥⁣

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Los azules siguen teniendo problemas y se evidencia una fractura por lo que los rojos van a aprovechar al máximo para poder sacar ventaja y volver a quedarse en el territorio.

En ese sentido, la escuadra celeste está analizando el juego de su rival, Doris del Moral señaló que con quien deben poner más atención es con Heliud Pulido, ya que, afirmó, “es el más colmilludo” de todo el equipo rojo, seguido de Paulette.

Sin embargo, los azules están más fracturados de lo que realmente se veo, ya que comenzaron los conflictos en los que Alexis evidenció que sus compañeros hablan mal de una de sus integrantes por la espalda, cuando de frente afirman que hay una gran amistad entre ellos.

Los hombres de ambos equipos tienen que salir a dar su máximo esfuerzo, ya que ellos son los que están en riesgo de ser eliminados y abandonar la competencia.

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