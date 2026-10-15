Bloqueos y manifestaciones HOY 15 de octubre: ¿Qué calles están cerradas por marchas?

Integrantes de la comunidad triqui se manifestaron bloqueando la circulación al cruce de Av. Insurgentes y Paseo de la Reforma

Este jueves 15 de octubre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Un contingente de trabajadores del IMSS sobre Paseo de la Reforma ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 15 de octubre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Unión general de trabajadores de México: Estación “Hospital 20 de Noviembre”, línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. Félix Cuevas y Av. Coyoacán, Col. Del Valle Alc. Benito Juárez con destino a dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México San Francisco No. 1374, Col. Tlacoquemecatl del Valle, Alc. Benito Juárez, desde las 06:00

Estudiantes de la división de ciencias forestales de la Universidad Autónoma de Chapingo: Hemiciclo a Juárez con destino a Palacio Nacional, desde las 07:30

Colectiva “Mercaditas autónomas Momoxcas”: Plaza San Antonio Tecómitl Av. Hidalgo Norte y Juárez, Col. San Antonio Tecómitl, Alc. Milpa Alta , desde las 09:00

Extrabajadores de la extinta ruta 100: Secretaría de Gobierno Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Alianza mexicana contra el fracking: Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00

Unión de colonos de San Miguel Teotongo: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel “Casa Libertad” (Al exterior) Av. Ermita Iztapalapa No. 4163, Col. Lomas de Zaragoza, Alc. Iztapalapa, desde las 11:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 15 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT