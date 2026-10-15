México vuelve a romper récord en llegada de viajeros y turistas, destaca Gobierno de Sheinbaum

Josefina Rodríguez hizo un enlace a la Mañanera de Sheinbaum en Palacio Nacional.

De enero a agosto llegaron 67.7 millones de viajeros internacionales, una cifra no vista en las últimas dos décadas, además de significar 6.3 por ciento de incremento respecto al mismo periodo del año pasado, destacó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, durante la Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Otro buen indicador fue el de turistas internacionales, es decir, aquellos que sí pernoctan en el país, de los cuales se registró la llegada de 32.7 millones, un 3.9 por ciento más que en 2025.

En conjunto, la derrama económica fue de 24 mil 152 millones de dólares, lo que representa 0.9 por ciento más.

Datos oficiales. ı Foto: Captura de pantalla.

La tendencias positivas se replicaron en cuanto a cruceristas, de los cuales se recibió 13.5 por ciento más que en 2025 y dejaron una derrama de 716 millones de dólares, un crecimiento de 17.3 por ciento. Además, estos indicadores son los más altos desde 2018.

Por otro lado, el Tren Maya, una de las obras insignias del sexenio pasado, se registró el traslado de 65 mil 37 pasajeros extranjeros, un 1.6 por ciento más que los usuarios en 2025.

Los aeropuertos del país también mostraron una dinámica positiva, al haber dado servicio a 128.3 millones de usuarios, registrando un incremento en la llegada de viajeros provenientes de Colombia, Brasil, Japón, Canadá, Australia y Suiza.

En el balance exclusivo del mes de agosto se reportaron ocho millones de viajeros internacionales; 3.8 turistas internacionales y dejaron una derrama de dos mil 409 mdd.

Consultada sobre el derecho de no residente, avalado por el Congreso dentro de la Ley de Derechos, la secretaria afirmó que servirá para fortalecer la entrada y salidas de turistas, donde el pago de 175 pesos significa una reducción del 50 por ciento respecto al proyecto inicial y afirmó que el recurso se concentrará en el Instituto Nacional de Migración para fortalecerlo.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que se automatizarán los servicios que brinda el INM para reducir el tiempo en filas y tener un mayor control de ingresos y salidas en los aeropuertos.

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FGR