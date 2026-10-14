Homicidios dolosos bajan 52% y delitos de alto impacto, 36%

Durante los primeros 24 meses del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, los homicidios dolosos disminuyeron 52 por ciento respecto al nivel registrado en septiembre de 2024, último mes de la administración anterior.

Al presentar el balance de seguridad, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que el promedio diario de asesinatos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026, una reducción de 44.7 homicidios al día.

Sin embargo, el promedio de septiembre de este año aumentó 3.1 por ciento respecto a agosto, cuando se registraron 40.9 asesinatos diarios. Este incremento interrumpió la tendencia a la baja que se mantenía desde abril.

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El Dato: LA PRESIDENTA destacó que la meta para los próximos años es construir 400 mil lugares en bachilleratos y 100 mil para universidades, como parte del plan contra la delincuencia.

Hasta septiembre de 2026, siete entidades concentraron 50 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país. No obstante, al comparar el promedio diario de los primeros nueve meses de 2026 con el mismo periodo de 2025, las 32 entidades federativas reportaron disminuciones. Entre las mayores reducciones destacaron San Luis Potosí, con 78 por ciento, y Nayarit, con 69.5 por ciento.

En cuanto a los delitos de alto impacto, el promedio diario de casos disminuyó 36 por ciento, al pasar de 636.6 en septiembre de 2024 a 408.8 en el mismo mes de 2026.

Uno de los delitos con mayor reducción fue el robo de vehículo con violencia, cuyo promedio diario bajó 55 por ciento, de 149.1 casos en octubre de 2024 a 67.1 en septiembre de 2026.

Sin embargo, también en este rubro hubo un repunte durante el último mes. En agosto se registró el promedio diario más bajo del sexenio, con 390.8 casos, pero en septiembre la cifra subió a 408.8, un incremento de 4.6 por ciento.

Entre los delitos de alto impacto, el secuestro extorsivo registró la mayor disminución, con 26.6 por ciento, mientras que la extorsión tuvo la reducción más baja, de apenas 1.8 por ciento.

El informe también incluyó los robos con violencia a tiendas OXXO. Al comparar las cifras de 2025 con las de 2026, las autoridades reportaron una disminución de 15 por ciento.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, como parte de la estrategia de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, las Ferias de Paz han brindado 8.7 millones de trámites y servicios a 5.3 millones de personas.

La secetaria de Gobenación explicó que, a través del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, se han intercambiado de forma voluntaria 14 mil 77 armas de fuego. También se canjearon 15 mil juguetes bélicos por alternativas educativas.

Por su parte, la titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo, Beatriz Olivares Pinal, explicó que el programa Jóvenes Unen al Barrio está dirigido a personas de entre 12 y 29 años que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, para invitarlos a unirse a actividades comunitarias, culturales, deportivas, así como a continuar con sus estudios o incluso a encontrar un trabajo, esto con el objetivo de que no se acerquen a las economías ilegales y mantenerlos alejados de los grupos delincuenciales.

MERMA ı Foto: Especial

Suman 70,571 detenciones por ilícitos de alto impacto

| Por Yulia Bonilla |

Más de 70 mil personas involucradas en la comisión de delitos de alto impacto han sido detenidas en los dos años del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), precisó que, desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2026, se logró la captura de 70 mil 571 personas; además, se han asegurado 36 mil 303 armas, 569.9 toneladas de droga y se han desmantelado dos mil 792 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.

Entre las detenciones relevantes de las últimas semanas destacó la captura de Eliseo “N” a quien se responsabiliza de un ataque a elementos de seguridad en Acapulco, Guerrero. Además, se le identifica como uno de los principales extorsionadores del mercado central y a quien se le encontraron vínculos con Los Rusos. Con ella, suman siete relacionadas con este delito en este punto turístico.

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El secretario de Seguridad extendió un reconocimiento a la gobernadora Evelyn Salgado, por la colaboración mostrada para concretar estas operaciones en Guerrero.

Además, se destacó el aseguramiento de 93 toneladas de cocaína en costas mexicanas, entre las que se encuentra la operación realizada en Huatulco, donde la Secretaría de Marina interceptó una embarcación con seis tripulantes que transportaba mil 300 kilos de esta droga.

Otra captura destacada por el secretario de Seguridad fue la de Ivan “N”, El Tanque, operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con influencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Jalisco y Puebla.

El capo era investigado desde 2015 por el ataque contra un helicóptero de la Fuerza Aérea en Jalisco, donde murieron elementos del Ejército.

En cuanto a las operaciones en el Estado de México, se logró la captura de Michel “N”, operador regional de la Familia Michoacana y a quien se le atribuye principalmente el delito de extorsión. Sobre la estrategia nacional para combatir este delito, las operaciones han llevado a la captura de dos mil 170 criminales del 6 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

Ronald Johnson, “buen aliado de México”

| Por Yulia Bonilla |

Después de recientes tensiones, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo describió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, como un “buen aliado”.

Durante su mensaje ante el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que celebra su 50 aniversario, la mandataria federal destacó la conducción a la incertidumbre provocada por la imposición de aranceles de el gobierno de Donald Trump.

En ese contexto, subrayó que Ronald Johnson ha brindado ayuda a México para alcanzar convenios positivos con la administración de Donald Trump.

El Dato: EL diplomático ha destacado los resultados de la cooperación entre ambos gobiernos en diversos temas.

“Hay que decir que el embajador nos ayuda mucho, el embajador Johnson, en los acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos. Es un buen aliado de México”, expresó.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, durante la Quinta Convención Binacional de la American Society, el 23 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum Pardo comentó que, ante el impacto a la economía mexicana por la imposición de aranceles, se buscó la manera de enfrentar la situación con el sector privado.

También resaltó la labor del titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, para recibir al sector empresarial y atender sus inquietudes, así como mantener el acercamiento con la administración estadounidense.

“Nos dimos cuenta que esto iba a afectar la economía. Lo primero que hicimos fue juntarnos. Es decir, ¿qué podemos hacer hacia adelante? Porque esta situación la tenemos que enfrentar juntos y así lo hemos venido haciendo, caminando permanentemente juntos. El secretario de economía, Marcelo Ebrard, se reúne con ustedes un día así y otro día también para poder atender cualquier situación que tengamos, no solamente con el gobierno de los Estados Unidos”, dijo.

Sheinbaum se reunió con Ronald Johnson

El pasado 8 de octubre, la Claudia Sheinbaum se reunió con Ronald Johnson y representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) en Palacio Nacional, días después de los cuestionamientos de la Presidenta sobre la participación del diplomático en el inicio de la construcción de una academia policial en Querétaro.

“En Palacio Nacional, recibimos a integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, acompañados por el embajador Ronald Johnson. Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países”, informó la mandataria en redes sociales.

El diálogo se prolongó por más de dos horas, y al término el presidente del CCE, José Medina Mora Icaza, señaló que la principal preocupación del sector estadounidense es la permanencia del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y su extensión formal por otros 16 años para dar certidumbre a las inversiones.

Asimismo, se abordó un balance de los compromisos de México ante las prioridades de la administración Donald Trump en migración y seguridad, incluida la colaboración con inteligencia estadounidense con respeto a la soberanía.

“Se habló de cómo estas prioridades que ha marcado el gobierno americano: migración, México ha hecho su parte para que tengamos, compartamos una frontera segura”, explicó Mora Icaza.

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