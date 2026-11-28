Después de permanecer hospitalizado desde el 8 de noviembre, Rafael Álvarez Ayala, conocido como “El R2″, fue trasladado al penal de El Altiplano, en el Estado de México.

Esta madrugada, Rafael Álvarez Ayala ingresó en ambulancia al penal del Altiplano; el traslado estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República a través de la Policía Federal Ministerial.

El juez determinó legal la detención de Rafael Álvarez Ayala, efectuada en un restaurante en Guadalajara, Jalisco, y que generó un enfrentamiento con elementos de la Marina el 8 de noviembre.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal formuló imputación en contra de Rafael Álvarez Ayala, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cargadores y cartuchos para este tipo de armamento, así como contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

A Rafael Álvarez Ayala también se le imputó el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de un elemento de la Secretaría de Marina identificado con las iniciales A.G.J.

La representación social solicitó la vinculación a proceso de Rafael Álvarez Ayala.

Sin embargo, el juez concedió la duplicidad del término constitucional, por lo que será el martes 1 de diciembre, cuando se determine la situación jurídica de Rafael Álvarez Ayala.

Mientras tanto, Rafael Álvarez Ayala permanecerá bajo custodia en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

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FGR