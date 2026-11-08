Resultó herido

Cae el ‘R2′, líder de célula del CJNG, tras enfrentamiento en Zapopan, Jalisco

Rafael Álvarez Ayala, alias “R2″ es hermano de Ramón Álvarez Ayala, “R1”, detenido en julio pasado por asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez

Detenido Rafael Álvarez Ayala alias "R2", presunto líder delictivo vinculado al CJNG, el 8 de noviembre de 2026.
Detenido Rafael Álvarez Ayala alias "R2", presunto líder delictivo vinculado al CJNG, el 8 de noviembre de 2026. Foto: Marina
Por:
La Razón Online

Tras un enfrentamiento con autoridades federales, este domingo fue detenido Rafael Álvarez Ayala, alias “R2″, tres meses después de la captura de su hermano, Ramón Álvarez Ayala, “R1”, por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.

Ambos son identificados como presuntos líderes de “Los Rs”, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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cehr

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