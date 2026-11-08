Fuerzas federales arrestan a ‘La Pocha’ y ‘El Nazi’, integrantes del Cártel del Noreste, en Nuevo Laredo

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, informó de la aprehensión de Gerardo Javier ‘N’, “La Pocha” y a su hijo “El Nazi”, presuntos integrantes del Cártel del Noreste.

Omar García Harfuch indicó que la aprehensión se realizó tras la ejecución de tres órdenes de cateo simultánea en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Gerardo Javier ‘N’ cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones y testimonios recabados, es señalado como presunto responsable de la desaparición de cuerpos de víctimas desde su participación en Los Zetas, actividad que habría continuado realizando para el Cártel del Noreste. También se le relaciona con homicidios, secuestros y desapariciones”, escribió en redes Omar García Harfuch.

Omar García Harfuch agregó que el hijo de Gerardo Javier ‘N’ es identificado como presunto jefe de una célula de sicarios de “Las Tropas del Infierno”, estructura operativa de esta organización criminal.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, personal de @Defensamx1 y de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y FEMDO, ejecutó tres órdenes de cateo de manera simultánea y detuvo a Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, y a su hijo, alias “El Nazi”, presuntos… pic.twitter.com/JDEHMSjsU9 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 8, 2026

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