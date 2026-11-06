Harfuch llama a nuevos agentes de Protección Federal a enfrentar con disciplina al crimen organizado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, llamó a los nuevos integrantes del Servicio de Protección Federal (SPF) a prepararse para enfrentar los riesgos de su labor y recordó el asesinato de uno de sus compañeros durante un ataque perpetrado por una célula criminal el 17 de mayo de este año.

Durante la clausura del Programa de Formación Inicial, Generación VI-2026, el funcionario sostuvo que los agentes formarán parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, por lo que deberán asumir sus responsabilidades con disciplina, honestidad y respeto a la ciudadanía, además de mantener una conducta íntegra dentro y fuera del servicio.

A la ceremonia también asistieron el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, y el comisionado del SPF, Francisco Moreno Montaño.

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Omar García Harfuch destacó que los nuevos elementos se incorporarán a las tareas de seguridad bajo una estructura que reúne a investigadores, analistas y personal encargado de patrullajes de disuasión. “Ustedes trabajan para México, ustedes eligieron una profesión que exige disciplina, honestidad, valentía, pero, sobre todo, una profunda vocación de servicio”, expresó.

Su incorporación también forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, mediante la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades de las 32 entidades federativas.

Como ejemplo de los riesgos que enfrentan los integrantes de Protección Federal, recordó la agresión perpetrada el 17 de mayo contra personal de esa corporación, en la cual murió uno de sus compañeros, cuyo nombre no mencionó durante el discurso.

Tras el ataque, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR capturaron a los primeros responsables pocas horas después de los hechos, de acuerdo con el relato del titular de Seguridad.

Sin embargo, las acciones para localizar a otros integrantes de la organización continuaron hasta fechas recientes. “En días recientes, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano detuvieron al encargado de toda esa célula criminal”, reveló Omar García Harfuch, quien aseguró que la captura puso fin a las actividades de ese grupo, aunque no precisó la identidad del presunto dirigente ni el lugar del operativo.

Otro episodio que expuso ante los graduados ocurrió el 5 de noviembre en el Estado de México, donde agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibieron disparos cuando intentaban ejecutar una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra Edgar Aarón “N”, fundador del Cártel Nuevo Imperio. “Nuestros compañeros actuaron con valentía, repelieron la agresión y neutralizaron a este sujeto”, afirmó.

Omar García Harfuch acusó al presunto dirigente de corromper autoridades y policías, además de encabezar una estructura responsable de secuestros, extorsiones, homicidios y tráfico internacional de drogas, con operaciones en territorio mexiquense, Morelos y la Ciudad de México. También sostuvo que mantenía una sociedad criminal con uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), al que las fuerzas de seguridad capturaron en México.

Investigaciones oficiales también señalaban a Edgar Aarón Vázquez Alvarado como presunto autor intelectual del asesinato de Milton Morales Figueroa, quien colaboró estrechamente con el actual titular de la SSPC y perdió la vida a manos de integrantes de la organización criminal, según las acusaciones expuestas durante la ceremonia.

Morales Figueroa se encontraba en su día de descanso, desarmado y sin escoltas, cuando sufrió la agresión mientras pasaba tiempo con su familia. “Milton no solamente fue un compañero de trabajo, fue un amigo y un policía extraordinario, un hombre comprometido con su institución y con la seguridad de nuestro país, un hombre incorruptible”, manifestó el secretario.

Fuerzas federales. ı Foto: Gobierno de México.

Coordinación entre instituciones permite mejorar

Respecto a la preparación de los cuerpos federales, sostuvo que la coordinación entre instituciones permite mejorar las condiciones en las que sus integrantes cumplen sus funciones. “Cada elemento que se prepara, cada capacidad que fortalecemos y cada institución que trabaja en coordinación, representa una mayor posibilidad de cumplir nuestras misiones, proteger la vida de sus compañeros y brindar mayor seguridad a México”, señaló.

El funcionario también planteó la necesidad de mantener una conducta íntegra fuera de las jornadas laborales, pues el compromiso que adquieren con la corporación no termina al dejar de portar el uniforme.

Quienes concluyeron su formación, advirtió, deberán responder por sus decisiones ante la sociedad y sus superiores. “Lo que ustedes hagan todos los días, tienen que saber que siempre, siempre habrá alguien observando lo bueno y lo malo”, puntualizó durante su intervención.

García Harfuch advirtió a los nuevos integrantes del Servicio de Protección Federal que su desempeño estará bajo constante observación. “Lo que ustedes hagan todos los días, tienen que saber que siempre, siempre habrá alguien observando lo bueno y lo malo”, señaló al pedirles mantener una conducta íntegra dentro y fuera de la institución..

También manifestó su intención de impulsar el crecimiento del Servicio de Protección Federal y ampliar las oportunidades de preparación para que sus elementos participen en distintas tareas de seguridad. El titular de la SSPC agradeció el trabajo de instructores y mandos encargados de transmitir conocimientos a la nueva generación.

Omar García Harfuch reconoció el liderazgo del comisionado Francisco Moreno Montaño y reiteró el respaldo institucional a quienes concluyeron el programa. “Cuentan con todo nuestro respaldo y nuestra confianza”, expresó al término de la ceremonia.

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