UIF bloquea a Taddei y a Hernández Casillas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó ayer que congeló cuentas de 40 personas y empresas vinculadas con proveedores de materiales electorales, entre las que, se informó, están la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y el empresario Alfredo Hernández Casillas.

En un comunicado, la UIF detalló que en la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) figuran 25 personas físicas y 15 compañías, incorporadas después de que las autoridades detectaron operaciones financieras con elementos de riesgo.

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar posibles responsabilidades penales.

Minutos después del anuncio, la Presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en la red social X en el que atribuyó a dos grupos empresariales el control de los contratos para producir materiales electorales durante más de 20 años. También cuestionó la reforma de 2014, que otorgó al Consejo General del INE la facultad de nombrar a los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

Los conglomerados a los que hizo referencia la mandataria ya figuraban en las investigaciones que presentó el auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel, el pasado 30 de octubre, ante la Cámara de Diputados.

Bajo las denominaciones GC y GHC, ambas redes acumularon operaciones por ocho mil 870 millones de pesos con entidades públicas entre 2014 y 2026, de los cuales tres mil 790 millones corresponden al sector electoral.

El primer grupo, identificado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como GC, está integrado por Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Formas Finas de México y Gráficas Corona. Estas compañías acumularon operaciones por seis mil 613 millones de pesos durante el periodo analizado por la autoridad fiscal.

Por su parte, el conglomerado GHC comprende a Corporativo ZEG, C Graph, Seriplast de México, Reconstrucción y Comunicación y TOL Producciones, cuyas transacciones alcanzaron otros dos mil 257 millones de pesos. Los montos de ambas redes incluyen negocios con instituciones ajenas al sector electoral y no constituyen, por sí mismos, un daño patrimonial comprobado.

A estos hallazgos se suma la investigación del Órgano Interno de Control (OIC) del INE. Su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, identificó cinco empresas con socios o representantes comunes que obtuvieron contratos por dos mil 461 millones de pesos con organismos electorales estatales entre 2014 y 2025.

Cajas Graf y Formas Finas y Materiales concentraron la mayor parte de los contratos, con más de mil 800 millones de pesos en conjunto. En la investigación también figuran Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. El contralor identificó vínculos entre estas compañías e indicios de competencia simulada en los procesos de adjudicación.

Los hermanos Raymundo Francisco y José Alfredo Hernández Casillas figuran entre los empresarios vinculados a estas compañías, según el OIC.

La ASF también detectó subcontrataciones entre competidores de una misma licitación y sociedades que facturaron cientos de millones de pesos pese a contar con menos de cinco empleados o carecer de personal.

La UIF señaló que el bloqueo tiene carácter preventivo y “no implica una determinación de responsabilidad definitiva”. Los afectados conservan sus derechos de audiencia y defensa.

Sale en Chihuahua quien fue su segunda, por video

| Por Tania Gómez |

Claudia Arlett Espino, exsecretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) y considerada la segunda al mando durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, renunció al cargo que ocupaba en el gobierno de Chihuahua, días después de ser exhibida en un video con José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado como uno de los principales beneficiados de la red de proveedores del organismo con contratos millonarios.

La renuncia de Arlett Espino fue presentada el lunes mediante un escrito dirigido a las secretarías de Hacienda y de Seguridad Pública de Chihuahua, en el que comunicó su separación irrevocable de la dirección general adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública estatal: “Por así convenir a mis intereses”.

En las grabaciones difundidas el 31 de octubre, Espino conversa con Hernández Casillas y, en uno de los fragmentos, habla sobre el enojo de Taddei por las publicaciones sobre una camioneta BMW blindada en la que viajaba la entonces presidenta del INE, cuyo uso y propiedad generaron cuestionamientos.

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE formalmente el 26 de octubre de 2026, lo que provocó las renuncias de al menos 19 altos mandos y directores ejecutivos que habían sido nombrados por ella. El Consejo General mantiene en revisión los cargos directivos. ı Foto: Cuartoscuro

Espino dejó la Secretaría Ejecutiva del INE a principios de septiembre, al arranque del proceso electoral, al argumentar problemas de salud y, semanas después, se incorporó al gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos.

Hernández Casillas ha sido vinculado con empresas como Cajas Graf y Corporativo Zeg, relacionadas con integrantes de su familia, que acumularon contratos por cientos de millones de pesos en distintas entidades. Estas revelaciones se suman a las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como a las revisiones del Órgano Interno de Control (OIC) del INE.

Taddei renunció a la presidencia del INE el 26 de octubre. En su carta, Espino indicó haber recibido todas sus prestaciones hasta el 2 de noviembre. Aunque esta renuncia no se registra al interior del INE, pues Espino ya había dejado el instituto, se suma al clima de salidas del organismo, donde, hasta ahora, se han contabilizado más de 30 renuncias.