Sheinbaum destaca triunfos en EU de políticos con raíces mexicanas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos, al considerar que las victorias demócratas reflejan un sentimiento del electorado estadounidense. Destacó particularmente los triunfos atribuidos a los candidatos a la gubernatura de California, Xavier Becerra, y a un escañó en el Senado por Texas para James Talarico, quienes son hijos de migrantes mexicanos, lo cual consideró parte importante para las propuestas que presentaron y los llevaron a ganar en las urnas.

“Ambos tienen, ya sea los dos padres, madre y padre o uno de ellos, nacidos en México. Y tienen un vínculo con, evidentemente su estado, su propuesta, pero también un vínculo con las y los mexicanos. Y nos da mucho gusto que mexicano-estadounidenses que están allá tengan esta participación y este reconocimiento”, dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria refirió que, aunque los resultados hubieran sido otros, su gobierno mantiene como objetivo el buscar la mejor relación posible con Estados Unidos, resguardando la soberanía del país y bajo términos de colaboración. En materia comercial, afirmó que las negociaciones continuarán como hasta ahora se han desarrollado, al igual que en asuntos de seguridad.

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“Buscamos siempre la mejor relación con Estados Unidos, garantizando siempre el respeto a nuestra soberanía, a la integridad territorial y a la colaboración sin subordinación. Ése ha sido siempre nuestro trabajo, en materia comercial, en materia de seguridad, y en todo lo que tiene que ver con la relación bilateral. Entonces, hay que esperar, pero las pláticas relacionadas, por ejemplo, con el tema comercial, continúan como normalmente han venido siendo”, dijo.

El Dato: Desde Michoacán, la mandataria compartió un video en el que invitó a conocer el Centro Regional para la Educación Fundamental de América Latina y El Caribe de Pátzcuaro.

Además, Sheinbaum Pardo recalcó que las negociaciones al respecto se sostienen de manera directa con el Gobierno de Donald Trump y con las áreas de comercio.

“Bueno, las negociaciones que tenemos son con el Gobierno federal de Estados Unidos, con la Secretaría de Comercio y el área dedicada a tratados; y eso, digamos, no estuvo a votación, fue el Congreso y algunos de los estados. Entonces, la relación con el Gobierno federal dependerá del propio gobierno del presidente Trump hacia dónde… si esta elección cambia su punto de vista o no, o qué es lo que van a desarrollar. Pero nosotros no estamos negociando directamente con el Congreso, sino con el gobierno de los Estados Unidos”, dijo.

Comentó que aún es pronto para saber si la derrota de los republicanos incitará algún cambio en el gobierno de Estados Unidos: “Entonces, es muy temprano para saber si algo va a cambiar, dado los resultados de la elección del día de ayer (martes). Por lo pronto, siguen las conversaciones con las secretarías con las que tenemos y con el propio presidente Trump”.

BUENA RELACIÓN. En un tema relacionado, la Presidenta pidió que Estados Unidos y China no utilicen a México dentro de su disputa comercial, porque con ambos se ha sostenido una buena relación: “Pero tenemos buenas relaciones con el gobierno chino y tenemos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y no queremos que sea un debate en México en ese punto, sino sencillamente pues las relaciones comerciales que tenemos”.

La titular del Poder Ejecutivo subrayó que México sostiene una buena interacción con la mayoría de los países del mundo, excepto con Ecuador a raíz de la invasión a la embajada. Destacó que en el caso de América del Norte ya se cuenta con una integración comercial que se ha trabajado durante varios años y de la cual no quedan excluidas las mercancías chinas.

Comentó que así como en México hay muchas importaciones desde el gigante asiático, la industria estadounidense también le realiza compras, sobre todo en el sector automotriz.

“Y desde hace muchos años la integración comercial de América del Norte se ha venido dando. Hay participación de algunas empresas chinas en México. También hay mucha importación de productos de China hacia México, incluso las propias empresas estadounidenses, automotrices importan de China muchos de los productos, automotrices y otras que están en México”, declaró.

Recordó que en este caso, con el único que se tiene un tratado de libre comercio es con Estados Unidos, mientras que con China solo hay un amplio intercambio comercial.

“Pero la sociedad comercial, pues es principalmente la sociedad comercial con América del Norte. No tenemos un tratado libre comercio con China. Entonces, frente a esa situación, pues nosotros establecemos las relaciones comerciales a partir de las reglas que hay en donde tenemos tratado comercial y donde no tenemos tratado comercial”, dijo.

Añadió que la imposición de aranceles a productos chinos se tomó conforme a los objetivos del Plan México.

“Debe beneficiar al mundo”

El presidente de la mesa directiva del Senado, Higinio Martínez, confió en que el avance de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos contribuya a reducir las tensiones internacionales y permita que “se calmen las aguas que están muy turbias, muy turbulentas en todo el mundo”, aunque reconoció que el resultado no modifica al gobierno de Donald Trump, donde México enfrenta dificultades.

“Espero que beneficie a Estados Unidos primero, porque es un asunto de ellos, a todos los habitantes de Estados Unidos, la elección de ayer (martes), y después que beneficie al mundo para que se calmen las aguas que están muy turbias, muy turbulentas en todo el mundo”, expresó.

Cuestionado sobre los resultados electorales, el morenista consideró que todavía es pronto para determinar si el triunfo demócrata tendrá beneficios directos para México, pues los cambios se registraron en la Cámara de Representantes, el Senado y algunas gubernaturas, pero no en el Ejecutivo estadounidense.

“No lo sé. La política en Estados Unidos es curiosa, hay mucha similitud entre ambos partidos allá en Estados Unidos. En el Ejecutivo sigue estando igual, el mismo, y ese es donde tenemos dificultades, pero yo espero que siga mejorando siempre todo, dentro de lo que se ha planteado, es el respeto, colaboración, no sumisión. Así debe seguir”, afirmó.

Por Tania Gómez