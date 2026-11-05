Ven radicalización del mandatario tras derrota

La derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias de Estados Unidos podría provocar que el presidente Donald Trump radicalice aún más su discurso y sus decisiones durante los dos últimos años de su mandato, en lugar de moderar su política, advirtieron especialistas de la Universidad Iberoamericana (UIA).

Los académicos alertaron que el triunfo demócrata en el Senado y la Cámara de Representantes simboliza un voto de castigo contra la administración del magnate, pero no garantiza un cambio favorable para México en materia comercial, migratoria o de seguridad.

Durante la mesa de análisis “Estados Unidos después de las urnas: ¿qué cambia para México?”, organizada por la Dirección de Comunicación Institucional de la UIA, cuatro especialistas coincidieron en que el nuevo equilibrio político en Washington podría abrir oportunidades diplomáticas y económicas para nuestro país, siempre que el gobierno mexicano desarrolle una estrategia propia.

El Dato: Los republicanos perdieron terreno en 99% de unos dos mil 200 condados respecto a los comicios de 2024, especialmente en los de mayoría hispana.

El doctor Enrique Gutiérrez Márquez, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, advirtió que Trump podría interpretar los resultados como una amenaza a su liderazgo y responder con una postura más confrontativa, tanto frente a sus adversarios políticos como al interior del Partido Republicano.

Explicó que el nuevo Congreso tendrá herramientas institucionales para ejercer contrapesos a la Casa Blanca, entre ellas la negociación y aprobación del presupuesto federal, lo que podría incrementar las tensiones entre los poderes.

En la misma línea, Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad, consideró que el revés electoral podría incentivar una respuesta más vengativa y coercitiva del mandatario estadounidense.

La académica recordó que, pese a perder el control legislativo, Trump conserva atribuciones como el veto presidencial y la emisión de órdenes ejecutivas, por lo que el cambio en la correlación de fuerzas no significa que desaparecerán las presiones de Washington.

Jorge Schiavon, director del Departamento de Estudios Internacionales, sostuvo que los resultados deben interpretarse principalmente como un rechazo a la gestión de Trump y no necesariamente como un respaldo incondicional al Partido Demócrata: “Más que un tsunami demócrata, lo que estamos viendo es un referéndum en contra del presidente Trump”.Explicó que el descontento por el costo de vida, las políticas migratorias, la política exterior y las decisiones económicas del mandatario influyeron en el comportamiento electoral de los estadounidenses. También destacó la participación de sectores jóvenes y de comunidades que modificaron sus preferencias políticas respecto de elecciones anteriores.

Carlos Rodríguez Arechabaleta, del Departamento de Comunicación, destacó que los comicios mostraron la importancia del voto retrospectivo, mediante el cual los ciudadanos evalúan a sus gobernantes a partir de los resultados de su gestión. Entre los factores que influyeron en el voto mencionó la inflación, el costo de los combustibles, la política exterior y las decisiones migratorias.

Celebran descendientes de mexicanos triunfos en EU

| Por Claudia Arellano |

Las elecciones intermedias en Estados Unidos generaron celebraciones entre comunidades mexicanas y mexicoamericanas por las victorias atribuidas a candidatos de ascendencia mexicana en estados como Texas y California.

En Houston, integrantes de la comunidad latina también vincularon la jornada electoral con demandas de justicia para migrantes, al colocar calcomanías con la leyenda “I Voted (Yo voté)” en un memorial dedicado a Lorenzo Salgado Araujo, mexicano que murió tras recibir disparos de un agente del ICE, que se convirtió en un símbolo de participación ciudadana y exigencia de justicia.

“La iniciativa surgió de manera espontánea por parte de Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo, quien decidió dejar su propia calcomanía electoral en el memorial después de emitir su voto. Posteriormente, compartió el gesto en redes sociales y otros ciudadanos comenzaron a replicarlo”, dijo el activista Sandro Hill Gi, quien señaló que las elecciones también estuvieron marcadas por expresiones de protesta y solidaridad de la comunidad mexicana frente a las políticas migratorias del gobierno de EU.

El Tip: Según encuestas de salida, 60% de los votantes latinos respaldó a los aspirantes demócratas a la Cámara baja.

Para Yolanda Contreras, catedrática de la Universidad de Coahuila y especialista en política exterior, los resultados adquieren relevancia por el peso demográfico y económico de la población de origen mexicano en EU, particularmente en estados como Texas y California, donde las decisiones de sus gobiernos tienen repercusiones directas en temas migratorios, comerciales, laborales y de seguridad fronteriza.

Dijo que aunque los candidatos ganadores son ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana, “sus triunfos fueron recibidos como un motivo de celebración por sectores de la comunidad mexicana a ambos lados de la frontera”.También dejó claro que la identidad latina y mexicana forma parte de la disputa por la representación política estadounidense, en un momento en que las políticas migratorias, el costo de vida y las condiciones económicas figuran entre las preocupaciones de millones.