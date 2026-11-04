¿Quién es Lorena Cid, la esposa de Lalo Trelles, y por qué la relacionan con Zague?

Lorena Cid, pareja del periodista deportivo Lalo Trelles de 72 años, acapara titulares debido a los rumores que durante años la vincularon con el exfutbolista Luis Roberto Alves Zague. La actriz y conductora mantiene una relación desde hace casi dos décadas y reveló que, aunque sí conoce al exesposo de Paola Rojas, no tuvieron un romance.

Pero, ¿quién es esta creadora de contenido y de dónde surgieron los rumores que la vinculaban con Zague? En La Razón te contamos.

¿Quién es Lorena Cid, la esposa de Lalo Trelles?

Lorena Cid es una actriz y conductora mexicana con una trayectoria de más de 25 años en los medios de comunicación. Participó en producciones televisivas como Clase 406, Amarte es mi pecado y La Rosa de Guadalupe.

Además, formó parte de Televisa Deportes, donde conoció a Lalo Trelles en 2005. Cuando iniciaron su relación, ella tenía 27 y el comentarista deportivo 55, de eso hace ya 17 años.

En 2024 Lorena Cid debutó en Only Fans, plataforma de venta de contenido explícito.

Además, Lorena Cid es madre de Mich Cid, una creadora de contenido y gamer de 25 años, quien cuenta con más de 90 mil seguidores en Instagram. La joven es producto de una relación anterior de la conductora, aunque se desconoce el nombre de dicha persona.

¿Por qué relacionan a Lorena Cid con Zague?

Los rumores surgieron a partir de unas fotografías que circulan en redes sociales en las que supuestamente Lorena Cid aparece con Zague. Sin embargo, la esposa de Lalo Trelles en una entrevista negó haber mantenido un romance con el exdelantero del América.

La conductora explicó que conoció al exfutbolista brasileño cuando él trabajó en Televisa, donde coincidieron por cuestiones laborales.

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