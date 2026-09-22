Aleks Syntek se disculpa con Paola Rojas por hablar de su divorcio con Zague | VIDEO

Aleks Syntek se disculpa con Paola Rojas por hablar de su divorcio con Zague

Después de que Paola Rojas reaccionara a las declaraciones de Aleks Syntek donde decía que era la culpable de la infidelidad que sufrió por parte de su ex esposo, el futbolista Luis Roberto Alves ‘Zague’, se reveló que el músico ya pidió perdón por sus acciones.

“Hugo Sánchez era español, Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague”, había dicho el músico mexicano que se ha convertido en una personalidad infame en el entretenimiento mexicano.

Sobre los comentarios de @alekssyntek_ofi en su live. pic.twitter.com/K2OBoJHp1l — Paola Rojas (@PaolaRojas) September 21, 2026

Por su parte, la conductora había reaccionado a las declaraciones al lamentar la situación que enfrenta Aleks Syntek, quien parece enfrentar problemas de salud mental. “Lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas Aleks, porque yo siempre te he respetado. Así que sigamos así por favor”, pidió ella.

Aleks Syntek ya le pidió perdón a Paola Rojas

Este martes 22 de septiembre en el programa De prisa y corre, Rojas compartió que después de sus declaraciones anteriores, el intérprete de ‘Tan Cerquita’ la buscó para pedirle perdón por lo que dijo.

“Aleks Syntek me buscó, me ofreció una disculpa de corazón y yo, también de corazón, lo perdoné. Doy el tema por concluido. Él reconoce que se equivocó y yo reconozco que es de humanos equivocarse. Se acabó, le doy la vuelta a la página y todo bien”, contó ella.

. @alekssyntek_ofi me buscó y me ofreció una disculpa. Yo lo perdoné de corazón y le di vuelta a la página. pic.twitter.com/HVAbnVcDVH — Paola Rojas (@PaolaRojas) September 22, 2026

Paola Rojas también agradeció el cariño y apoyo que ha recibido a raíz de la polémica; además, pidió que “no por defenderla ataquen a nadie”, pidiéndo así respeto para todas las partes involucradas.

Fue en junio de 2018 que Zague fue expuesto públicamente cuando se filtró en redes sociales un video íntimo que desató la polémica de infidelidad durante el Mundial de Rusia.

Cabe recordar que el momento en que ocurrieron las declaraciones de Aleks Syntek sobre el matrimonio anterior de la periodista fue después de su infame concierto del 15 de septiembre, donde estalló contra el público.

Tras esto, en una transmisión en vivo se comparó con personajes incomprendidos del pasado como Copernico, Dalí y hasta Jesucristo. Fue en ese momento que también hizo el comentario sobre Paola Rojas.

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