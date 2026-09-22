Lionel Richie es hospitalizado de nuevo y cancela conciertos por problemas cardiacos

Lionel Richie se encuentra hospitalizado nuevamente, una noticia que ha generado preocupación entre los fans del artista después de que se anunciara junto con el delicado estado de salud del famoso, que también cancelaba tres conciertos por ello.

El intérprete de ‘All night long’ ha sido internado varias veces en los últimos meses y al parecer, en esta ocasión el famoso fue hospitalizado debido a problemas cardiacos.

Por este motivo de salud, se cancelaron las siguientes tres fechas de la gira de Lionel Richie con la banda Earth, Wind & Fire. De este modo, se esperan los reembolsos para el concierto del sábado en San Francisco, el del 30 de septiembre en Chicago y el del 2 de octubre en Columbus, Ohio.

¿Cuál es el estado de salud de Lionel Richie y por qué fue hospitalizado de nuevo?

Según el medio The Independent, un representante del artista compartió un comunicado en el que detalló a qué procedimiento se ha sometido el músico en su actual emergencia de salud.

“Lionel se sometió a un procedimiento común para la fibrilación auricular (AFib). El médico dijo que todo salió perfectamente. Lionel se encuentra muy bien, pero tomará un tiempo de descanso y volverá al escenario pronto”, explicaba.

Este procedimiento es mínimamente invasivo y consiste en crear pequeñas cicatrices en el corazón para bloquear señales eléctricas defectuosas y ayudar a restaurar un ritmo normal.

No hay mayores detalles sobre el estado de salud del cantante, quien ha generado preocupación entre los fans en los últimos meses, pues desde que inició su gira en conjunto con Earth, Wind & Fire, el artista ha estado tres veces en el hospital.

La última ocasión ocurrió ace menos de un mes, el 31 de agosto después de un concierto en Missouri, donde permaneció internado durante tres días.

En ese momento, algunas fuentes señalaban que el malestar venía de deshidratación, mientras que otros mencionaron sobre problemas relacionados con su corazón. En ese sentido, parece ser que la segunda opción estaría relacionada con la intervención actual.

Dos meses antes, en junio, el músico había generado preocupación al tener que recortar una presentación en Minnesota al presentar malestares físicos en el escenario.

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