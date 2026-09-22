Wisin invita a Aleks Syntek a la Universidad del Perreo con ‘beca completa’

Entre las polémicas que ha generado en redes sociales en los últimos días, Aleks Syntek recibió una invitación para ser parte de la Universidad del Perreo con una beca completa para que pueda “perrear con honores”.

Aleks Syntek ahora podrá estudiar “perreo” universitario, pues la universidad creada por el cantante de reggaeton Wisin compartió un comunicado en el que informan que le brindarán una beca completa.

Con la beca que otorgó la Universidad del Perreo, Aleks Syntek podrá no solamente ingresar sin tener que pagar la matrícula, sino que también tendrá acceso a “todas las cátedras y un lugar reservado en primera fila pra la clase magistral del semestre”.

La decisión por parte del Comité de Admisiones para brindarle una beca completa en la Universidad del Perreo a Raún Alejandro; mejor conocido como Aleks Syntek, se dio luego de que se realizara una “rigurosa evaluación de su trayectoria” en la industria musical.

“Le damos la bienvenida a la familia. Aquí se viene a aprender, a sudar y a perrear con honores” se lee en el comunicado compartido por medio de redes sociales el pasado 21 de septiembre.

Además, acuerdo con la descripción del comunicado, ahora Aleks Syntek podrá estudiar Perreo Intenso I, II, y III, Laboratorio de Flow y Ritmo, y tendrá acceso VIP a la biblioteca de bajos y 808s.

¿Qué es la Universidad del Perreo?

La Universidad del Perreo de Cayey, Puerto Rico, es un concepto creado por Wisin, y esta es una institución de excelencia académica superiror está dedicada no solamente al estudio, sino también a la preservación y el avance del perreo como disciplina cultural, artística y científica; de acuerdo con su página oficial.

Este concepto nuevo; que fue presentado oficialmente el 17 de agosto, nació después de que se considerara que el sonido que nació en la calle no solamente se debe quedar en los escenarios, sino que representa un paso hacia “enaltecer” la cultura y proteger el legado del movimiento musical.

En el primer semestre de la Universidad del Perreo se cuenta con 11 canciones y una introducción, en la que se presenta “el sonido original, la escencia que comenzó todo”, quienes son considerados “los mejores de esta materia”.

En las 11 canciones de perreo con un ritmo clásico se tiene a Wisin, Kapo, Don Chezina, Jory Boy, Ivy Queen, Jowel & Randy, El Bogueto, Franco “El Gorilla”, Trebol Clan, y Juanka.

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