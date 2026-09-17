El cantante y compositor mexicano Aleks Syntek, intérprete de éxitos como “Duele el Amor”, se convirtió en protagonista de una nueva polémica durante las celebraciones del Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez.

El intérprete interrumpió en varias ocasiones su presentación, que era parte de dichos festejos, para expresar su inconformidad con las peticiones del público y con lo que considera una falta de apoyo hacia su trayectoria artística. Sus reclamos, realizados en pleno escenario, generaron sorpresa entre los asistentes y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Tras el escándalo, Aleks Syntek reaccionó con un mensaje dirigido a los creadores de contenido, lanzando una advertencia sobre el respeto y la responsabilidad en torno a su carrera y su imagen pública. Además, afirmó que con el tiempo verán que él tiene razón.

😱 ¡Aleks Syntek una vez más en el ojo del huracán!

💢 En plena presentación por el 15 de septiembre, en la alcaldía Benito Juárez, el cantante Aleks Syntek se molestó con el público, luego de que los asistentes le pidieran canciones de otros artistas.

😡 El cantante pausó… pic.twitter.com/lcKuFwITmy — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 16, 2026

Aleks Syntek reacciona a escándalo tras show del Grito y lanza advertencia a creadores de contenido

Aleks Syntek reaccionó a las críticas tras su polémica presentación en la alcaldía Benito Juárez. Lejos de alterarse, como es común en el cantante, aseguró que el tiempo le dará la razón y el público lo apoyará en su lucha contra el reguetón y los corridos tumbados.

“Porfa. No se preocupen. El tiempo me dará la razón. Sólo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta. Pero la calma llegará de nuevo. Este momento es temporal. LOS AMO. POR MÉXICO LAS FAMILIAS Y LOS ABUELOS, BASTA”, escribió el músico en Instagram.

Mientras que, en TikTok, el intérprete de “Intocable” lanzó una dura advertencia a los creadores de contenido, a quienes acusa de causarle “daño moral” por usar su imagen para generar videos.

“Queridos generadores de contenido: La ley mundial de redes sociales advierte que si tú hablas de otra persona, lo que sea peor, ‘MONETIZAS’ y cobras por eso, es ilegal y es daño moral y demanda posiblemente PENAL, AGUAS!

“Hablen con la verdad. Defiendan al TIO SYNTEK QUE SI QUIERE LO MEJOR PARA SU PAÍS Y DEJEN DE PROPAGAR MENTIRAS PUES YA AGUANTÉ BASTANTE, ya párenle tiktok y demás, les advierto. (Los demás digan mierda de mi pero no pretendan hacer negocio o sucederá lo mismo)”, señaló Aleks Syntek.

Mensaje de Aleks Syntek a sus fans en Instagram y en TikTok ı Foto: Captura de pantalla IG syntekoficial/TikTok alekssyntek.oficial

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