La presentadora de televisión y actriz Elizabeth Ruiz, conocida también como La Colorá, falleció el miércoles 16 de septiembre en República Dominicana, reportaron sus familiares, según medios locales.

La famosa, de 34 años, tenía más de dos décadas de carrera en la radio, el cine y la televisión dominicana. Sus fans han expresado consternación ante la noticia, pues una fuerte enfermedad provocó su muerte. Descubre en La Razón de qué falleció y cuál es su trayectoria artística.

¿Quién era Elizabeth Ruiz?

Elizabeth Ruiz, conocida también como La Colorá, era una actriz y presentadora de televisión de República Dominicana. Tenía 34 años y dos hijos.

Alcanzó reconocimiento entre el público nacional por su interpretación de Sobeida en la trilogía cinematográfica Lotomán, dirigida por Archy López. Participó en las tres películas de la saga: Lotomán (2011), Lotomán 2.0 (2012) y Lotomán 003 (2014).

Elizabeth Ruiz también formó parte del elenco de Tubérculo Presidente e incursionó en el teatro con su participación en la obra Malas, junto a Cheddy García.

En televisión, Ruiz trabajó como presentadora en distintos espacios, entre ellos Rincón Paraíso y El Bachatón, de Antena Latina. En el programa 9×9 Roberto fue nombrada La Colorá, sobrenombre con el que la gente la reconoce también.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Elizabeth Ruiz incursionó en la producción audiovisual y fundó La Colorá Films.

¿De qué murió Elizabeth Ruiz, la actriz y presentadora dominicana?

Elizabeth Ruiz murió el miércoles 16 de septiembre a las 6:40 de la tarde, según los datos dados a conocer tras su fallecimiento por medios dominicanos.

Sus familiares declararon que la actriz falleció tras librar una prolongada batalla contra el cáncer, una enfermedad que mantuvo su estado de salud delicado durante un período de tiempo.

Sus fans han enviado mensajes de apoyo a los hijos y el esposo de Elizabeth Ruiz en este difícil momento.

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