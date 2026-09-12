Apenas dos días después del funeral de Estado del rey Harald V, se confirmó la muerte de su hermana mayor, la princesa Astrid, a los 94 años, dejando a la familia real de Noruega nuevamente de luto.

El Palacio Real emitió un comunicado en el que el nuevo monarca, Haakon VIII, expresó su profunda tristeza por la partida de una figura que durante décadas representó con cercanía y calidez a la Corona.

Muere la princesa Astrid de Noruega, dos días después del funeral del rey Harald V

La princesa Astrid falleció el viernes 11 de septiembre de 2026, en Oslo, rodeada de su familia. Su última aparición pública fue precisamente en el funeral de su hermano Harald V, celebrado el 9 de septiembre en la Catedral de Oslo, donde se le vio en silla de ruedas debido a problemas de movilidad.

Norway barely had time to lower its flags. Princess Astrid has died just two days after the funeral of her brother, King Harald V. A royal family — and a country — struck by grief twice in the space of days. pic.twitter.com/uOXGtuaYvV — распад и неуважение (@VictorKvert2008) September 11, 2026

Astrid nació el 12 de febrero de 1932, siendo la segunda hija del entonces príncipe heredero Olav y de la princesa Märtha de Suecia. A lo largo de su vida asumió numerosas funciones oficiales, especialmente tras la muerte de su madre, cuando se convirtió en un apoyo fundamental para su padre, el rey Olav V, y más tarde para su hermano Harald.

Además de su papel institucional, la princesa estuvo vinculada a causas sociales relacionadas con la infancia, la juventud y la dislexia. En 1961 contrajo matrimonio con Johan Martin Ferner, con quien tuvo cinco hijos, y permaneció junto a él hasta su fallecimiento en 2015.

El comunicado oficial destacó: “A lo largo de su larga vida, la princesa Astrid representó a la Casa Real de una manera cálida y obediente”. Su partida marca un nuevo capítulo de tristeza para la monarquía noruega, que en menos de una semana ha perdido a dos de sus figuras más emblemáticas.

Such sad news

HRH Princess Astrid has passed away aged 94.

She was only seen on Wednesday at the funeral of her brother, King Harald V. pic.twitter.com/Ba3CSOjaFc — 📸 Paul Ratcliffe 📸 (@RoyaltybyPaul) September 11, 2026

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