La actriz mexicana Gala Montes, de 26 años, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que mostrara a sus seguidores su radical cambio de imagen, que dejó a muchos sin palabras.

Apenas unos días después de abandonar La Casa de los Famosos México, la también cantante compartió fotos y videos en Instagram donde aparece con un corte de cabello completamente distinto al que suele usar. Además, lanzó un mensaje a sus fans con el que deja claro que desea dejar de ser objeto de críticas.

¡Irreconocible! Gala Montes se rapa y manda mensaje a sus seguidores

Tras su breve paso por el reality La Casa de los Famosos México, donde permaneció sólo 48 horas, Gala Montes reapareció en redes sociales con un estilo que rompe con su imagen habitual con una melena larga y voluminosa.

En las imágenes que compartió la cantante desde un gimnasio, se observa que se rapó los laterales de la cabeza, mientras que en la parte superior conserva un flequillo recto y un efecto mullet, lo que generó múltiples comentarios entre sus seguidores y usuarios.

Gala Montes comparte foto con su nuevo look ı Foto: Captura de pantalla IG galamontes

Unas horas más tarde, Gala Montes compartió un video en el que afirma que planea asistir a una pelea de boxeo de Ryan García, a quien llamó “mi novio”, mostrando que mantiene su característico humor pese a las polémicas. Además, pidió a sus seguidores que no la criticaran.

“No me estén ching*ndo la madre porque hoy pelea mi novio Ryan García”, expresó la actriz mexicana.

"Gala Montes":

Por comentarios sobre su nuevo look pic.twitter.com/962iiT0LLj — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 12, 2026

El cambio de look de Gala Montes llega en medio de una semana complicada para la cantante, quien además quedó fuera del musical Malinche, donde debutaría como protagonista. Pese a ello, la actriz reafirmó que se encuentra bien y que disfruta de su tiempo libre, incluso compartiendo momentos desde Los Ángeles, California.

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