Yuridia recuerda su polémica con Lola Cortés en La Academia en el Estadio GNP | VIDEOS

Yuridia acaba de alcanzar un hito en su carrera después de que ofreció su primer concierto de solista en el Estadio GNP Seguros, donde no perdió la oportunidad al recordar uno de los momentos más impactantes al inicio de su carrera.
Fue en el año 2005 que la artista formó parte del reality show La Academia, donde obtuvo el segundo lugar en el concurso. Durante su participación, la famosa vivió más de una crítica de Lola Cortés sobre su desempeño sobre el escenario.
“¿Qué vas a hacer en una Plaza de Toros? ¿Y qué vas a hacer en un Auditorio (Nacional)? ¿Y qué vas a hacer cuando te vayan a ver a un show? ¿O qué, vas a ser una artista de tele de plástico? No", le cuestionó Lola Cortés a Yuridia, unas declaraciones que hoy son vistas como una predicción de lo que le esperaba a la cantante.
Yuridia revive su polémica con Lola Cortés
En redes sociales, se hizo viral el video que mostraba a la cantante en un breve video tipo sketch que realizó recientemente y en donde aparece La Jueza de Hierro. El mismo fue mostrado a los asistentes a su concierto en el Estadio GNP.
“¿Y qué ves, qué me depara el futuro?“, le pregunta la cantante a la intérprete que actua como vidente. ”Yo veo mucho éxito", dice Lola, “Auditorios Nacionales, Plaza de Toros, pero no sé... ¿Qué vas a hacer?“, le pregunta en referencia al video original.
Yuridia le responde “voy a ser una artista de esas de plástico o de tele...” y entonces, Cortés le responde: “No, tú vas a ser una gran cantante. Tú vas a ser Yuridia”, finaliza el clip.
Después de sus presentaciones en CDMX, Yuridia publicó una serie de fotos en el set donde grabó con Lola Cortés. “Gracias a Peter Pan”, escribió en referencia al personaje que interpretó la actriz en teatro.
“(Gracias) por regalarme la dicha de hacer esta sátira de un momento que ahora llaman cultura pop”, celebró, “jamás olvidaré tus historias y tu gran altura de casi 2 metros”, celebró.
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