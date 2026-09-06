Conductora Sarah Khalifa es condenada a muerte en Egipto por narcotráfico

La presentadora de televisión Sarah Khalifa fue condenada a muerte junto con su hermano Mohamed por fundar y dirigir una banda criminal especializada en la obtención y fabricación de sustancias ilícitas.

El Tribunal Penal de El Cairo sentenció a los hermanos con una multa de 500 mil libras egipcias además de la pena de muerte, incluyendo a su detención por narcotráfico, cargos por posesión de armas y munición sin licencia.

Además, otras nueve personas fueron condenadas a cadena perpetua, mientras que siete más fueron absueltas en el caso. Según las investigaciones, Sarah y Mohamed tenían un papel “líder y central” en la administración de la banda criminal.

El tribunal basó su fallo en pruebas “irrefutables”, como el testimonio de 20 testigos, además de grabaciones y vídeos que documentan la coordinación directa entre los hermanos y el resto de la organización.

De acuerdo con el tribunal, las autoridades realizaron un seguimiento de las planificaciones de los hermanos que traían desde fuera del país la materia prima de los químicos.

قبل الحكم بإعــ ـدامـ.ـها.. شاهد صرخات سارة خليفة داخل القفص: "أنا عمري ما شربت سيجارة" pic.twitter.com/JqPojUXK83 — يارا ♣ (@YaraYousryyy) September 5, 2026

De este modo, transformaron un edificio residencial en un laboratorio secreto para fabricar y preparar las drogas antes de promoverla a favor de la banda. La sentencia a la horca de los dos condenados es apelable.

“Diez, nunca en mi vida he fumado un cigarrillo, por Dios, te pido misericordia, juro por Dios que soy inocente”, expresó ella durante el juicio ante la sentencia de muerte.

¿Quién es Sarah Khalifa?

Sarah Khalifa es una conductora de televisión, influencer y productora egipcia de 32 años, quien recientemente fue condenada a pena de muerte en la horca por un tribunal en El Cairo debido a su vinculación con una red de narcotráfico.

Conductora de televisión y productora; condujo programas como Desde El Cairo y Misión Imposible, y cuenta con millones de seguidores en redes sociales.

Además de su faceta de presentadora, contaba con un negocio paralelo de salud y belleza, la cual se enfocaba en realizar arreglos estéticos. Estos trabajos además de sus negocios ilícitos son lo que la habrían llevado a obtener un nivel de vida superior.

En su cuenta de Instagram, Sarah Khalifa cuenta con 2.6 millones de seguidores y en sus redes sociales, compartía detalles de su trabajo, así como de sus viajes y su día a día.

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