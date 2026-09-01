‘No sabes quién soy’: exhiben a ‘Lord Polanco’ tras choque con conductor de aplicación | VIDEO

Un hombre fue apodado en redes sociales como “Lord Polanco” después de protagonizar una discusión con el conductor de un vehículo utilizado como taxi por aplicación, presuntamente tras un choque ocurrido en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Los hechos habrían ocurrido durante la noche del domingo 30 de agosto sobre avenida Horacio, en la colonia Polanco I Sección. Parte de la confrontación quedó registrada en un video que posteriormente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales.

En las imágenes se observa a un hombre con camisa blanca discutir acaloradamente con el otro conductor. Durante el intercambio lanza insultos, utiliza expresiones despectivas y repite en varias ocasiones, “No sabes quién soy”, aparentemente con la intención de intimidar al trabajador.

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“¿No sabes quién soy?”, “no le pongas muchos huevos” y “pordiosero” son algunas de las expresiones que se alcanzan a escuchar durante la confrontación.

😳 ¡Un nuevo “Lord” se hace viral! Un hombre fue exhibido tras presuntamente chocar contra un conductor de Uber en Polanco y asegurar que tenía “influencias” para evitar pagar los daños. 👀



📹 El momento quedó grabado y ya desató indignación en redes.#LordPolanco #Polanco… pic.twitter.com/xnVMQqiWz3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 31, 2026

Otro hombre, quien aparentemente acompañaba al sujeto, también participa en la confrontación y dirige diversos comentarios contra el conductor de aplicación. Al mismo tiempo, dos mujeres intentan calmar al hombre y alejarlo del lugar para evitar que el enfrentamiento continúe.

En el video también aparece un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien interviene entre los involucrados para impedir que la discusión derive en una agresión física.

De acuerdo con las versiones difundidas en redes sociales, el conductor del automóvil de lujo habría chocado contra la unidad de aplicación y posteriormente se habría negado a cubrir los daños.

Algunas publicaciones afirman que el hombre aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, pero tampoco existe información oficial que permita corroborar esa versión.

La actitud mostrada durante la discusión provocó que usuarios de redes sociales lo bautizaran como “Lord Polanco”, nombre con el que el video comenzó a viralizarse. Internautas también solicitaron identificarlo y pidieron que se determine si deberá responder por los daños derivados del percance.

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MSL