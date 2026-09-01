Protesta por audiencia del caso Paola Buenrostro termina con destrozos en Fiscalía de Transfeminicidios.

La audiencia de Arturo “N”, señalado como presunto responsable del transfeminicidio de Paola Buenrostro, no concluyó este martes con una vinculación a proceso. El procedimiento se reanudará el próximo viernes a las 08:00 horas en los juzgados del Doctor Lavista.

La falta de una resolución y el trato que, de acuerdo con las activistas, recibieron durante la audiencia provocaron molestia entre integrantes de la comunidad trans, quienes protestaron frente a la Fiscalía Especializada en Transfeminicidios.

La manifestación escaló hasta el ingreso de personas al edificio de la Coordinación de Investigación de Delitos de Género, donde se encuentra dicha Fiscalía, cuyo interior quedó completamente destruido.

La activista Kenya Cuevas advirtió que no pararán y que continuarán con las movilizaciones en demanda de justicia para Paola Buenrostro.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de que Arturo “N” es un militar retirado. Fue detenido el 31 de agosto en Nicolás Romero , Estado de México, casi 10 años después del asesinato de Paola Buenrostro.

Kenya Cuevas y activistas trans, quienes acudieron a la primera audiencia por el transfeminicidio de Paola Buenrostro, ingresaron al edificio donde se encuentra la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, encabezada por Brenda Bazán.



Paola Buenrostro era amiga de… pic.twitter.com/afb20CVu1M — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 1, 2026

Durante el tiempo que permaneció fuera de la justicia, presuntamente se dedicó a realizar trabajos de talacha para subsistir, mientras evadía a las autoridades.

Paola Buenrostro, mujer trans y trabajadora sexual, fue asesinada el 30 de septiembre de 2016. Ese día se encontraba realizando trabajo sexual cuando Arturo N. abordó el vehículo en el que estaba. Después de avanzar unos metros, le disparó en dos ocasiones.

Kenya Cuevas, quien se encontraba en las inmediaciones, acudió junto con otras compañeras trabajadoras sexuales. Las mujeres retuvieron al agresor y lo entregaron a las autoridades.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Arturo N. fue encontrado con el arma en la mano y era la única persona que se encontraba con Paola al momento de la agresión. Sin embargo, posteriormente fue liberado luego de que un juez determinara que no había elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad.

La activista Kenya Cuevas advirtió que no pararán y que continuarán con las movilizaciones. ı Foto: La Razón de México/Fernanda Rangel.

A partir de entonces, Arturo “N” permaneció fuera del alcance de la justicia durante una década. El caso de Paola fue denunciado por activistas como un ejemplo de las fallas y omisiones de las autoridades en la investigación de los crímenes contra mujeres trans.

Ahora, casi 10 años después, el presunto responsable fue detenido y presentado ante un juez. Sin embargo, este martes no se determinó su vinculación a proceso y la audiencia continuará el viernes.

La manifestación escaló hasta el ingreso de personas al edificio de la Coordinación de Investigación de Delitos de Género. ı Foto: La Razón de México/Fernanda Rangel..

La continuación de la audiencia está programada para las 08:00 horas en los juzgados del Doctor Lavista, donde se definirá la situación jurídica de Arturo “N”.

Mientras tanto, las activistas trans mantienen su exigencia de justicia para Paola Buenrostro y cuestionan el trato que recibieron durante la audiencia. Kenya Cuevas aseguró que las protestas continuarán.