César Cravioto entrega Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada

El secretario de Gobierno (Segob) capitalino, César Cravioto Romero, entregó al Congreso capitalino el Segundo Informe de Gobierno de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; además, adelantó que, durante este periodo de sesiones, que comienza el 1 de septiembre y acaba el 15 de agosto, se enviará el Plan General de Desarrollo (PGD), junto con otras iniciativas como la Ley de Rentas Justas.

Cravioto Romero destacó al final de la entrega que la administración de Brugada Molina ha sido “un gran gobierno” y aseguró que durante este año se ha realizado una importante obra pública, además de que están en marcha los programas sociales que la mandataria prometió durante su campaña.

El funcionario señaló que el informe contempla el trabajo realizado a través de siete ejes, así como los avances en el sistema de cuidados y la reestructuración del Gobierno de la Ciudad de México.

Entre las prioridades para este periodo de sesiones, mencionó también la discusión del presupuesto para el próximo año y un paquete de medidas relacionado con la salud mental.

El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero ı Foto: Fernanda Rangel

“Son varias, por supuesto el propio informe, por supuesto el tema del presupuesto, año con año en este periodo se debate, está el Plan General de Desarrollo también en este periodo, está la Ley de Renta Justa, todo un paquete para cuidar la salud mental”, señaló.

Cravioto confió en que las propuestas de la administración capitalina sean aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México.

La tarde de ayer, durante el desglose del informe que resume las acciones de los años 2025 y 2026, la titular del Ejecutivo local detalló una inversión pública superior en 55 por ciento respecto a 2024, consolidando 3 mil 600 obras en el espacio público, 13 mil viviendas nuevas (6 mil concluidas y 7 mil en construcción) y 40 mil acciones de mejoramiento de vivienda.

Asimismo, se reportaron 450 kilómetros de repavimentación con 4 mil millones de pesos, 200 caminos de mujeres libres y seguras con más de 200 mil luminarias nuevas, 643 obras de agua y drenaje con 7 mil millones de pesos y el avance de 140 kilómetros de electromovilidad con más de 21 mil millones de pesos.

El secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero, llegó al Congreso capitalino para presentar el Segundo Informe de Gobierno de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acompañado de la consejera jurídica capitalina, Eréndira Cruzvillegas Fuentes.

📸: @soyrangelisima pic.twitter.com/IeX9m2rDUy — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 1, 2026

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LMCT