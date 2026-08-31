Detienen a Arturo ‘N’, presunto responsable del transfeminicidio de Paola Buenrostro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este lunes la detención de Arturo “N” por su presunta participación en el transfeminicidio de Paola Buenrostro, ocurrido el 30 de septiembre de 2016.

La aprehensión ocurrió este 31 de agosto en la colonia El Tráfico del municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, donde fue localizado por agentes de la Policía de Investigación (PDI). De acuerdo con el reporte de Registro Nacional de Detenciones, Arturo “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Agentes PDI desarrollaron distintas líneas de investigación y realizaron diligencias de campo para localizar y aprehender a Arturo “N”, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Baja California; por su probable… pic.twitter.com/lZpRqGlt67 — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) September 1, 2026

¿Cómo ocurrió el transfeminicidio de Paola Buenrostro?

Paola Buenrostro, trabajadora sexual, fue asesinada el 30 de septiembre de 2016 después de que Arturo “N” solicitó sus servicios en la avenida entonces conocida como Puente de Alvarado, actualmente llamada México-Tenochtitlan.

Minutos después de que la mujer abordó el vehículo, solicitó auxilio a sus compañeras, quienes escucharon dos detonaciones de arma de fuego. Al acercarse al automóvil, constataron que Paola estaba inconsciente, mientras que Arturo “N” sostenía un arma en la mano. La trabajadora sexual falleció posteriormente a causa de las lesiones.

Aunque el imputado fue detenido, el 2 de octubre de 2016 fue liberado por el juez Gilberto Cervantes Hernández. El 19 de octubre de ese año, la Fiscalía capitalina obtuvo una orden de aprehensión en contra de Arturo “N”.

Desde entonces, el sospechoso permaneció prófugo de la justicia e incluso la FGJCDMX ofrecía una recompensa de 500 mil pesos por información que llevara a su captura.

Para dar con el paradero de Arturo “N”, la institución explicó que colaboró con autoridades de Baja California para “descartar diversas ubicaciones” y centrar la búsqueda en el municipio de Nicolás Romero.

El caso de Paola Buenrostro fue el primero que se investigó como transfeminicidio en la Ciudad de México, y fue reconocido como tal por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en la recomendación 02/2019, en la que visibilizó deficiencias en el proceso, especialmente por la falta de reconocimiento de la identidad de género de la víctima.

El 18 de julio de 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada “Ley Paola Buenrostro” para tipificar el delito de transfeminicidio con penas de entre 30 y 70 años de prisión.

Asimismo, la Fiscalía de la Ciudad de México recordó que en 2021 ofreció disculpas públicas como un acto de desagravio a la memoria de Paola Buenrostro.

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cehr