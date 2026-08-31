Clara Brugada abre la puerta a legalizar la eutanasia; 86% de encuestados está a favor

Manifestación por el derecho a la muerte digna, en la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, abrió la puerta a impulsar la legalización de la eutanasia en la capital, luego de informar que 86 por ciento de las personas consultadas en una encuesta encargada por su administración está de acuerdo con esta práctica.

Brugada Molina afirmó que su administración cree en “la autonomía personal frente al sufrimiento intolerable” y adelantó que comenzará a construir una ruta para discutir el tema.

Dijo que le sorprendió que el 86 por ciento de las personas consultadas se pronunció a favor de la eutanasia y la muerte digna. La mandataria no presentó durante la conferencia la metodología, el número de personas consultadas ni las características de la muestra, pero dijo que lo hará pronto.

El anuncio ocurre en medio de una discusión que organizaciones civiles han impulsado en la capital y a nivel nacional. En febrero pasado, el activista Aurélien Guilabert, integrante del colectivo ¡Muerte Digna Ya!, advirtió a La Razón que el acceso a una muerte digna está atravesado por la desigualdad económica, particularmente en materia de cuidados paliativos.

Eutanasia en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Guilabert señaló entonces que, de acuerdo con las estadísticas de su organización, sólo cinco por ciento de las personas que necesitan cuidados paliativos en México tienen acceso a ellos.

“Las personas que no cuentan con dinero mueren en alto sufrimiento”, afirmó en aquella ocasión.

El activista planteó que la discusión no debe reducirse únicamente a la eutanasia, pues la muerte digna también implica el acceso efectivo a cuidados paliativos, la posibilidad de aceptar o rechazar tratamientos médicos y la voluntad anticipada.

La mandataria informó que ya recibió a grupos que promueven la legalización de la eutanasia y planteó incorporar a la discusión a familiares de personas que atraviesan enfermedades graves, así como a especialistas en bioética y salud.

“Hay que escuchar, por supuesto, especialistas en bioética, especialistas de salud, en fin, a todos los sectores que tienen que decir algo al respecto”, afirmó.

🚨86% a favor sobre despenalizar, legislar y regular la 3utanasia en la #CDMX.



📢🕊️La Ciudad contará pronto con una ruta legislativa anuncia la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM @GobCDMX en respuesta a la primera Marcha por la Mu3rte Digna.



Vamos por nuestra última libertad. pic.twitter.com/4izp0rUH0B — Aurélien (@aurel_gt) September 1, 2026

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LMCT