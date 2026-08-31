Miguel Hidalgo arranca 2ª etapa de Antibaches MH para calles sin hoyos

El alcalde de la demarcación, Mauricio Tabe, encabezó el arranque formal de las maniobras desde la colonia Ampliación Daniel Garza.

Vecinos de Miguel Hidalgo verán sus calles en mejores condiciones. La Alcaldía, liderada por Mauricio Tabe, arrancó la segunda etapa del programa Antibaches MH para reparar 300 hoyos esta semana. Servidores públicos se suman a las cuadrillas para mitigar daños por lluvias.

Desde Ampliación Daniel Garza, el alcalde Tabe enfatizó: “Aquí no existen pretextos, existen soluciones”. Esta fase movilizará 12 equipos de trabajo dedicados a la reparación de baches, buscando mejorar la circulación y seguridad vial.

El CESAC de Miguel Hidalgo registra 415 folios de baches. La meta es atender 300, priorizando puntos críticos para evitar problemas mayores. La estrategia también contempla la atención proactiva de nuevos daños.

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para reportar la ubicación exacta de los baches. “Así es como hemos logrado que Miguel Hidalgo tenga las mejores calles de la Ciudad de México y menos baches”, subrayó Tabe.

Esta iniciativa es parte de una estrategia vial más amplia para 2026. Además de Antibaches MH, se repavimentan más de 50 calles y se rehabilitan tramos afectados de otras 70 vialidades, demostrando un enfoque integral en infraestructura.

Las solicitudes ciudadanas y folios de atención se canalizan directamente a través del CESAC en la Miguel Hidalgo. ı Foto: Especial.

La participación de servidores públicos, no habituales en cuadrillas de bacheo, es un pilar de esta etapa. “Ponen su granito de arena para atender los baches y suman fuerzas con Servicios Urbanos”, explicó Tabe, resaltando la colaboración.

Durante la primera etapa de Antibaches MH, en julio, la alcaldía superó su objetivo inicial de 600 baches, reparando más de mil 300. Este antecedente exitoso sienta las bases para la efectividad de la fase actual, demostrando la capacidad de respuesta local.

Mauricio Tabe concluyó que Antibaches MH es un claro ejemplo de cómo la organización, el trabajo en equipo y el aprovechamiento de recursos generan resultados. “Ha puesto el ejemplo de cómo resolver los problemas, echándole montón”, finalizó.

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JVR