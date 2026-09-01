Chocan GCDMX y PAN por plan sobre eutanasia

El pasado 27 de agosto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, se reunió con una comisión de colectivos que impulsan la iniciativa de Muerte Digna, luego de una marcha que realizaron.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, abrió la puerta a impulsar la legalización de la eutanasia en la capital, luego de informar que 86 por ciento de las personas, consultadas en una encuesta de su administración, está de acuerdo con esta práctica. En contraste, el PAN dijo que analizará la iniciativa de muerte digna, pero rechazó la muerte asistida.

En conferencia, la mandataria afirmó que su administración cree en “la autonomía personal frente al sufrimiento intolerable”, y adelantó que comenzará a construir una ruta para discutir el tema.

La funcionaria dijo que le sorprendió que ocho de cada 10 capitalinos consultados se pronunciaron a favor de la eutanasia y la muerte digna. Indicó que pronto dará a conocer más detalles del estudio hecho por su administración.

18 años tiene el derecho a suscribir la voluntad anticipada

El anuncio ocurre en medio de una discusión que organizaciones civiles han impulsado en la capital y a nivel nacional. En febrero pasado, el activista Aurélien Guilabert, integrante del colectivo ¡Muerte Digna Ya!, advirtió a La Razón que el acceso a una muerte digna está atravesado por la desigualdad económica, particularmente en materia de cuidados paliativos.

Aurélien Guilabert señaló entonces que, de acuerdo con las estadísticas de su organización, sólo cinco por ciento de las personas que necesitan cuidados paliativos en México tiene acceso a ellos.

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Andrés Atayde Rubiolo, afirmó este lunes que el partido blanquiazul sí es partidario con la voluntad anticipada a la que pueden acceder pacientes con padecimientos graves, sin embargo, para el legislador hablar de eutanasia es muy distinto.

“La voluntad anticipada sí es compatible con los principios del PAN, ya que reconoce la dignidad de la persona con su libertad responsable. Estamos a favor de que las personas puedan decidir anticipadamente sobre los cuidados que desean o no desean recibir.

“A las personas que sienten que su fin se les escapa de las manos, tenemos que escucharlas, acompañarlas y atenderlas con humanismo, pero hablar de eutanasia activa directa, de suicidio médicamente asistido, es hablar de otra cosa”, subrayó el legislador.