Busca Brugada levantar más prepas en periferia

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, ayer, durante la ceremonia por el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Con el objetivo de acercar la educación media superior a jóvenes que hacen largos traslados para acudir a la escuela, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que proyecta la construcción de preparatorias en la periferia de la capital.

Durante el anuncio de la entrega de su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria capitalina dijo que éste es un proyecto que planteó desde su campaña en 2024 y recordó la necesidad de ampliar la oferta de educación media superior y acercarla a las colonias donde ya existen escuelas secundarias.

“Yo fui de la idea desde la campaña de que pudiéramos construir tantas preparatorias como secundarias tenemos. Estamos en un proyecto de construcción de preparatorias para la Ciudad de México, en toda la periferia de la ciudad, que es donde más falta hacen.”, señaló.

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El Tip: El 15 de octubre acudirá la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, al Congreso de la Ciudad de México para rendir su Segundo Informe de labores ante los legisladores.

Además, la funcionaria local aclaró que esto no significa necesariamente construir un plantel en cada colonia, sino contar con suficientes escuelas para evitar que los jóvenes tengan que recorrer grandes distancias para continuar sus estudios.

Brugada Molina recordó que actualmente la capital del país cuenta con 28 planteles del Instituto de Educación Media Superior, que atienden a alrededor de 30 mil estudiantes.

Sostuvo que se trabaja para que esa institución educativa o bajo otro esquema se levanten las preparatorias.

2 mdp son destinados a cada colegio con 1, 2, 3 Por Mi Escuela

Más temprano, durante la conferencia La Mañanera de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, Brugada Molina destacó que entre 2025 y 2026 su administración rehabilitó 750 centros educativos públicos mediante el programa 1, 2, 3 Por Mi Escuela. La inversión ascendió a mil 500 millones de pesos.

La Jefa de Gobierno explicó que las intervenciones responden a las necesidades definidas por cada comunidad y pueden incluir techumbres, impermeabilización, pintura, sanitarios u otras obras de mantenimiento mayor.

Más allá de 1 2 3 Por Mi Escuela, el plan original de infraestructura combinó recursos capitalinos y federales mediante otros dos esquemas. Para 2025, el Gobierno local calculó una inversión conjunta de mil 748 millones de pesos entre ese programa, La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela y Transformación Estructural de la Infraestructura Educativa. Otro frente de la política educativa de la capital es el programa Do Re Mi Fa Sol por Mi Escuela.

600 planteles han sido beneficiados con el plan Do, Re, Mi Fa, Sol

Brugada Molina informó este lunes que el programa de enseñanza musical alcanza ya 600 planteles, mediante el cual, los alumnos tienen acceso a instrumentos y clases. La cifra supera la meta de 500 escuelas que la administración había fijado para el año pasado.

La cifra presentada en la conferencia muestra el avance de una estrategia que comenzó formalmente en mayo del año pasado. En su lanzamiento, la administración capitalina anunció 968 millones de pesos para intervenir 464 escuelas durante ese año y estableció como objetivo renovar de forma progresiva todos los planteles públicos de educación básica de la ciudad.

“Recordemos que aquí, en la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum hizo historia con las niñas, niños y jóvenes, con el programa Mi Beca para Empezar, que con ello garantiza que ninguna infancia ni adolescencia, salga de la escuela por razones económicas”, agregó la mandaria local frente a la Presidenta.

Llegan más recursos a la Ciudad

Por Redacción

La inversión pública aumentó 55 por ciento respecto a 2024, lo que permitió consolidar tres mil 600 obras públicas, afirmó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, a casi dos años de su mandato.

Durante el desglose de su Segundo Informe de labores, la mandataria capitalina destacó que, entre los diversos trabajos, como la repavimentación de 450 kilómetros con cuatro mil millones de pesos y 200 caminos de mujeres libres y seguras, está la construcción de 30 nuevas Utopías en el proceso.

“Son tres mil 600 obras muy diversas... pero todas nacen de una misma forma de gobernar: cero lujos, privilegios y corrupción. Cero lujos, privilegios y corrupción nos permiten abrir la puerta de la inversión pública y de derechos”, dijo.

La funcionaria local explicó además que en este lapso se han construido seis mil viviendas y siete mil están en proceso, además, se han llevado a cabo 40 mil acciones de mejoramiento de los hogares.