Peligrosa vuelta a clases: sin casco llevan a niños en motos, scooters...

Sin casco, en sentido contrario, sin placas obligatorias y apachurrados, niñas y niños fueron transportados por sus madres y padres en Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepes) o Vehículos Eléctricos Peronales (Vepes) desde sus hogares hasta sus escuelas. En algunos casos, incluso, hubo menores de edad, quienes conducían solos sus motos eléctricas.

En un recorrido en las inmediaciones de la Secundaria 165 Presidente Salvador Allende, en Iztapalapa, La Razón observó al menos 35 unidades de este tipo, que van desde scooters y motos hasta bicicletas, todas sin placas a pesar de la obligatoriedad. Varios tutores trasladaron hasta tres menores en sus vehículos y todos sin medidas de protección.

“No sabía que debían tener placas. Lo del casco sí lo sabía, pero mire, nadie trae y luego manejan con dos o tres niños en la moto”, dijo Verónica Jiménez, madre de un alumno del plantel, en el inicio de clases de dos millones de estudiantes.

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El dato: Los Vemepes son vehículos con motor eléctrico cuya potencia va de 250 watts a un kilowatt y pueden superar los 25 kilómetros por hora y se dividen en dos tipos: A y B.

Para Cuauhtémoc Ávila, padre de otro estudiante de secundaria, estos vehículos representan un riesgo incluso mayor que las motocicletas debido a su menor velocidad y capacidad de maniobra.

El hombre consideró que, ante la presencia de automóviles, la velocidad limitada de estas unidades puede dificultar que el conductor reaccione o escape de una situación de peligro y más si lleva niños y niñas, quienes llegan a ir de pie o entre el conductor y el volante.

Un niño conduce solo su bicimoto eléctrica para ir a su secundaria en Tlatelolco, ayer. ı Foto: David Patricio y Fernanda Rangel|La Razón

La preocupación de los padres contrastó con la vigilancia durante la entrada escolar: había alrededor de tres policías preventivos, pero no agentes de tránsito. Incluso, una patrulla pasó por el otro lado de la avenida sin detenerse y no se observaron llamados de atención por circular sin placas, en sentido contrario, por la banqueta o sin casco.

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La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó a este diario que estima que en la capital hay entre 200 mil y 250 mil Vemepes, aunque aún no existe un padrón oficial. El proceso de registro y emplacamiento permitirá construir un registro más certero.

El pasado 1 de julio, la dependencia capitalina inició el registro y emplacamiento de estos vehículos, que deben contar con placas, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica.

La situación fue similar en otros colegios, ya que, por ejemplo, en la Primaria Italia, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, los estudiantes que llegaron en Vemepes o Vepes, lo cual no está permitido, no portaban alguna protección, principalmente un casco.

“Sí, se me hace peligroso, pero a la vez también es una cosa necesaria. Porque muchas veces no tengo con quién dejarla, por ejemplo no tengo quién venga por ella de la escuela.

45 kilómetros por hora alcanzan algunas bicicletas eléctricas

“Su mamá trabaja, entonces bien o mal me tengo que andar viendo cómo arreglarme mis tiempos y cómo venir por ella”, explicó Alan Juárez, quien también usó una bicimoto eléctrica para transportar a su hija a la primaria.

Anahí Farías, otra madre, confesó que además de no tener casco ni placas, tampoco contaba con la licencia para conducir su moto eléctrica. Si bien reconoció que es riesgoso viajar con su hija sin una medida de protección, justificó que por su trabajo y la falta de tiempo tienen que viajar de esa manera.

“Sí sabemos que es un riesgo. Ahorita no trajimos el casco ni nada, a mí se me olvidó, vengo del trabajo, a las prisas porque si no, nos regañan por recogerla tarde. Se quedó allá, pero sí es una realidad que es peligroso, más ahorita con los tormentones que caen diario, la verdad no la vuelvo a recoger así”, dijo.

Un padre lleva a su hijo, sin casco, circulan entre carros, ayer, en Iztapalapa. ı Foto: David Patricio y Fernanda Rangel|La Razón

El 14 de mayo pasado, La Razón informó que, de acuerdo con el coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, los accidentes viales en los que hay Vemepes involucrados aumentaron 50 por ciento en el primer cuatrimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025.

De acuerdo con el funcionario local, los casos pasaron de 128, en el lapso analizado de 2025, a 192 en el del presente año. No obstante, también reconoció que hay una cifra negra, pues hay casos que no se reportan.

Los registros del C5 muestran que las alcaldías con más hechos viales de este tipo son Cuauhtémoc, con 155 incidentes; Iztapalapa, con 74; Miguel Hidalgo, con 57; Benito Juárez, con 47, y Coyoacán, con 43.

A pesar de que está prohibido que menores viajen o conduzcan Vemepes, este diario observó que incluso a infantes que llegaron solos a sus escuelas abordo de una unidad. Esto ocurrió en la Secundaria Diurna 83 Valentín Gómez Farías, donde un alumno, bostezando y sin casco, arribó manejando su bicimoto eléctrica.

Los accidentes ı Foto: Especial

ALISTAN LAS SANCIONES. Aunque decenas de usuarios de Vemepes fueron observados sin placas en una zona escolar, las multas comenzarán hasta el 20 de noviembre, de acuerdo con el secretario de Movilidad, Héctor García Nieto, para permitir la regularización de quienes ya tenían un vehículo o lo acaban de adquirir.

Las empresas no emplacan las unidades; proporcionan a la Semovi las listas de vehículos vendidos y la dependencia coteja la información y realiza el trámite.

El costo del emplacamiento inicialmente establecido era de 710 pesos, pero el Gobierno capitalino busca reducirlo a 355 pesos por tratarse de vehículos eléctricos, aunque la modificación aún debe ser aprobada por el Congreso de la Ciudad de México.