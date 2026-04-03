El VIDEO viral de Lord Palomera donde pelea en el cine por coleccionable de Yoshi de Super Mario Galaxy

Lord Palomera se ha vuelto tendencia después de que en redes sociales se hizo viral el video en el que un sujeto se pelea con empleados de un cine, pues exige poder comprar una palomera coleccionable de Yoshi, a pesar de que la venta estaba limitada a quienes tuvieran membresía.

Parece ser que la palomera de la nueva película de Super Mario Galaxy ha causado furor, pues el hombre que ya es apodado Lord Palomera, hizo un escándalo y tuvo que ser retirado por elementos de seguridad.

Así es el video de Lord Palomera que se hizo viral

En el video, podemos ver a un sujeto grabando en el mostrador de la sección de dulcería de un cine mexicano de la cadena Cinepolis. En él, el hombre quiere comprar un coleccionable del personaje de Yoshi de la película Super Mario Galaxy.

El hombre exige que se le venda el producto, a pesar de que le explican que el mismo solo se encontraba disponible para personas con la membresía de Super fanático.

Sin embargo, el hombre se justificaba al decir que vio en un medio de comunicación que este 3 de abril comenzaba la venta general, mientras que el encargado le repite que es necesaria una tarjeta especial para adquirirla.

“Yo vi en un medio de comunicación que la venta es hoy, o que ¿te tengo que enseñar a Dios para que vayas a la iglesia y te portes bien? Véndeme mi palomera. Esto es una tontería, me están discriminando”, afirmó el sujeto.

🚨 Surge #LordPalomera en redes.



Un sujeto se volvió loco porque en un Cinepolis no le quisieron vender una palomera de Yoshi, tal fue su enojo que comenzó a agredir a todos.



Al final fue detenido por la policía. pic.twitter.com/dKP5v6Qy2L — Libro Negro (@Libro_negro_) April 3, 2026

Después de varios momentos en los que el sujeto se muestra enojado, podemos ver cómo quita algunos carteles y después, comienza a insultar a varios empleados del recinto.

Es momentos después que llega la seguridad y él se niega a moverse, pues menciona que “no tienen orden de aprehensión” en contra de él. Incluso, grita que lo intentan secuestrar. “Me secuestra. Ayuda, no he hecho nada, me están golpeando”, acusó.

El video no tardó en hacerse viral y provocó diversas críticas en redes sociales por quienes no estaban de acuerdo con la manera en la que Lord Palomera se manejó. Incluso, algunos aseguraron que era un revendedor.