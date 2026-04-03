Escenas post créditos de Super Mario Galaxy: Qué significan y cómo ver ambas

La cinta ya se encuentra en cines y guarda secretos

El fenómeno de Mario Bros regresa con fuerza imparable en “Super Mario Galaxy”, consolidándose como el evento cinematográfico de este 2026. Tras el éxito de la primera entrega, las escenas post créditos se han vuelto un ritual para los espectadores, quienes buscan pistas sobre la expansión del universo de Nintendo.

Estas secuencias no solo apelan a la nostalgia, sino que sugieren un ambicioso Universo Cinematográfico de Nintendo.

La última entrega cuenta con dos escenas al final de la película, cada una integra dos personajes emblemáticos del mundo del coloso de los videojuegos.

Fox McCloud y Daisy llegan con los hermanos Mario ı Foto: Illumination

Primera escena: Fox McCloud

Aparece tras los créditos animados iniciales. En ella, Fox McCloud (protagonista de Star Fox) abandona una prisión de alta seguridad donde permanecen recluidos los villanos.

Dentro de su celda, Bowser y Bowsy son vigilados por el Destello azul de la primera película, quien los reprende.

Esta escena confirma que la amenaza del Rey Koopa sigue latente, dejando la puerta abierta para su eventual regreso bajo supervisión estelar.

Segunda escena: El debut de la Princesa Daisy

Ubicada al final de los créditos técnicos, esta secuencia marca la esperada aparición de la Princesa Daisy, soberana de Sarasaland.

En ella, Daisy interviene con determinación para detener a Ukiki, un mono que intenta robar en la Galaxia Puerta Celestial.

Aunque el personaje no tiene diálogos, su presencia confirma un rol protagónico futuro y sugiere que la saga se enfocará en explorar a fondo los diversos reinos y personajes secundarios de la franquicia de Mario antes de saltar a otros universos.

Récord histórico y recaudación

A solo 72 horas de su estreno, Super Mario Galaxy ya rompe récords de animación en este 2026:

Recaudación global: Se estima una apertura de 210 millones de dólares en su primer fin de semana extendido.

Mercado mexicano: La cinta ha recaudado cerca de 150 millones de pesos en tres días, impulsada por la asistencia familiar durante Jueves y Viernes Santo.

Proyección: Analistas prevén que la película supere los 1,360 millones de dólares logrados por la primera parte en 2023, asegurando la continuidad de la alianza entre Nintendo e Illumination.

Con un despliegue visual que explora las galaxias e introduce figuras icónicas, las escenas tras los créditos confirman que la etapa más ambiciosa de los hermanos Mario apenas comienza.