La cantante mexicana Yuridia prepara un concierto muy especial para sus seguidores este sábado. Se trata de un show gratuito que forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz al que se suma el intérprete Caloncho.

Miles de personas se reunirán esta noche en un ambiente alegre y lleno de música. Si deseas asistir a este evento que promete ser inolvidable y corear temas como “Qué Agonía”, “Irremediable” y “Amigos no por favor”, conoce dónde y a qué hora es el evento.

Concierto gratuito de Yuridia: Dónde es, a qué hora y registro

El concierto gratuito de Yuridia se llevará a cabo en Morelos, dentro del marco de los festivales organizados por la Secretaría de Cultura. La cita este sábado 6 de junio, en el Estadio Agustín Coruco Díaz, ubicado en Zacatepec.

A la famosa intérprete se suma Caloncho, quien es el encargado de abrir el escenario. La cita es a las 8:30 pm, pero las puertas del recinto se abrieron desde las 3:00 pm.

El show está dirigido al público general, incluyendo a las juventudes y familias, por lo que habrá un ambiente muy familiar y seguro.

Este 6 de junio, el Festival Acordes de Primavera en Morelos vibrará al ritmo de @elcaloncho, quien será el encargado de abrir el escenario para @YuridiaMusic, iniciando el ambiente de convivencia con su propuesta de pop alternativo. Su energía marcará el comienzo perfecto antes… pic.twitter.com/vNbJjIX7E5 — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) June 5, 2026

La entrada será completamente gratuita, pero necesitas registrarte en la página Eventbrite, puedes dar clic aquí para ingresar: https://www.eventbrite.com/e/circuito-nacional-de-festivales-por-la-paz-yuridia-tickets-1990192885495

Recuerda que las entradas son limitadas y podrían agotarse rápido.

Otras fechas de Yuridia en concierto

La cantante Yuridia recorrerá México con el Las cartas sobre la mesa tour 2026. Conoce las fechas y ciudades en que se presentará:

03 SEP-CDMX

04 SEP-CDMX

12 SEP-Orizaba

18 SEP-León

19 SEP-San Luis Potosi

25 SEP-Querétaro

02 OCT-Acapulco

09 OCT-Tuxtla Gutiérrez

10 OCT-Villahermosa

15 OCT-Los Mochis

17 OCT-La Paz

23 OCT-Tijuana

24 OCT-Mexicali

05 NOV-Veracruz

07 NOV-Tampico

19 NOV-Cd. Juarez

21 NOV-Torreón

26 NOV-Cancún

28 NOV-Mérida

05 DIC-Guadalajara

Puedes encontrar información sobre los recintos y cómo comprar boletos en https://www.yuritaflowers.mx/.

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