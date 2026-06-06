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Concierto gratuito de Yuridia: Dónde es, a qué hora y registro

La cantante mexicana estará acompañada de Caloncho; prepárate para corear éxitos como ‘Qué Agonía’, ‘Irremediable’ y ‘Amigos no por favor’

Yuridia en concierto
Yuridia en concierto Foto: IG yuritaflowers
Por:
Martha Díaz

La cantante mexicana Yuridia prepara un concierto muy especial para sus seguidores este sábado. Se trata de un show gratuito que forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz al que se suma el intérprete Caloncho.

Miles de personas se reunirán esta noche en un ambiente alegre y lleno de música. Si deseas asistir a este evento que promete ser inolvidable y corear temas como “Qué Agonía”, “Irremediable” y “Amigos no por favor”, conoce dónde y a qué hora es el evento.

Concierto gratuito de Yuridia: Dónde es, a qué hora y registro

El concierto gratuito de Yuridia se llevará a cabo en Morelos, dentro del marco de los festivales organizados por la Secretaría de Cultura. La cita este sábado 6 de junio, en el Estadio Agustín Coruco Díaz, ubicado en Zacatepec.

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La Arrolladora prepara un concierto sin guion

A la famosa intérprete se suma Caloncho, quien es el encargado de abrir el escenario. La cita es a las 8:30 pm, pero las puertas del recinto se abrieron desde las 3:00 pm.

El show está dirigido al público general, incluyendo a las juventudes y familias, por lo que habrá un ambiente muy familiar y seguro.

La entrada será completamente gratuita, pero necesitas registrarte en la página Eventbrite, puedes dar clic aquí para ingresar: https://www.eventbrite.com/e/circuito-nacional-de-festivales-por-la-paz-yuridia-tickets-1990192885495

Recuerda que las entradas son limitadas y podrían agotarse rápido.

Otras fechas de Yuridia en concierto

La cantante Yuridia recorrerá México con el Las cartas sobre la mesa tour 2026. Conoce las fechas y ciudades en que se presentará:

  • 03 SEP-CDMX
  • 04 SEP-CDMX
  • 12 SEP-Orizaba
  • 18 SEP-León
  • 19 SEP-San Luis Potosi
  • 25 SEP-Querétaro
  • 02 OCT-Acapulco
  • 09 OCT-Tuxtla Gutiérrez
  • 10 OCT-Villahermosa
  • 15 OCT-Los Mochis
  • 17 OCT-La Paz
  • 23 OCT-Tijuana
  • 24 OCT-Mexicali
  • 05 NOV-Veracruz
  • 07 NOV-Tampico
  • 19 NOV-Cd. Juarez
  • 21 NOV-Torreón
  • 26 NOV-Cancún
  • 28 NOV-Mérida
  • 05 DIC-Guadalajara

Puedes encontrar información sobre los recintos y cómo comprar boletos en https://www.yuritaflowers.mx/.

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