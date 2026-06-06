¿Peso Pluma le fue infiel a Kenia Os? Esto se sabe

Después de varios días de rumores, Kenia Os y Peso Pluma confirmaron el 6 de junio que terminaron su relación amorosa tras 1 años 3 meses de haber estado juntos.

Publicaron un comunicado conjunto en el que dieron a conocer que rompieron, pero que lo hicieron de la mejor manera, desde el amor y el respeto y quedando en buenos términos. “A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, se lee en el mensaje.

Sin embargo, los fans se están preguntando los motivos por los que los dos famosos habrían terminado su noviazgo, ya que hace unas semanas se veían muy felices y enamorados, por lo que aseguran que hay algo oculto detrás de la separación.

¿Por qué terminaron Peso Pluma y Kenia Os?

En el breve comunicado que publicaron los cantantes no se dieron a conocer detalles sobre la separación, simplemente dejaron en claro que ya no están juntos y pidieron respeto a su privacidad.

Esto luego de que el 5 de junio Kenia Os apareciera en el aeropuerto de CDMX y se generara un escándalo y zafarrancho pues todos los reporteros le querían preguntar sobre su relación con Hassan, nombre real del cantante de corridos tumbados.

¿Peso Pluma le fue infiel a Kenia Os?

Si bien, no se ha dado a conocer de manera oficial qué fue lo que pasó entre ellos, los fans aseguran que Peso Pluma sí le habría sido infiel a Kenia Os.

Algunas de las señales que los fans detectaron es que el pasado 31 de mayo, Kenia Os ofreció un concierto en Monterrey en el que la cantante de urbano lloró y todos sus keninis inmediatamente pensaron que tenía que ver con Peso Pluma, ahí fue cuando empezaron los rumores de que terminaron.

Peso Pluma y Kenia Os se dejaron y empezó a sonar… pic.twitter.com/uKdR6wKxI2 — MiKsOs ✨🥀🦂 (@P1aceb0s) May 31, 2026

Por otra parte, una vez que se anunció que terminaron, inmediatamente Kenia Os borró las fotos que tenía con Peso Pluma en su perfil de Instagram. Mientras que él todavía las conserva en su red social.

Asimismo, los fans no dejan de lado todos los escándalos de Peso Pluma por infidelidad, a la primera que engañó públicamente fue a su exnovia Nicky Nicole, quien dijo que se enteró de la infidelidad a través del video en redes sociales que circuló de Hassan con otra mujer.

Kenia Os y Peso Pluma terminaron ı Foto: IG Peso Pluma

También se dice, pero sin confirmación, que Peso Pluma también la habría engañado con Anitta, ya que ellos tenían una canción juntos y hacían bailes muy sensuales en los shows en vivo.

Después de Nicky, Hassan tuvo otra novia que no era conocida en el ambiente artístico, pero que se dio a conocer porque ella habló públicamente de lo que sucedió con el cantante y también lo acusó de infiel.

La mayoría de los fans no duda que la relación terminó porque, afirman, “Peso Pluma hizo algo” y consideran que habría sido engañar a Kenia Os.

"Siento que él le hizo algo porque ella quitó todo y él no a quitado nada", “Cuando y apuestan que el Hassan ya anda con otra, el eso de ser fiel no se le da mucho ...”, “Kenia lo hizo vivir “tú y yo x siempre” y él le hizo vivir “días tristes” y “love bombing”, fueron algunos de los comentarios.

Otros fans aseguran que fue por las agendas apretadas de ambos cantantes, pues están de gira y eso les impacta en su relación por no poder estar juntos. Otros más aseguran que fue por seguridad, ya que él no puede entrar a México por supuestas amenazas y ella sí.