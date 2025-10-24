Lola Cortés revela por qué Yuridia no ganó La Academia | VIDEO

Lolita Cortés se convirtió en una de las personalidades más imponentes de la televisión mexicana al desempeñarse como jueza de importantes concursos, incluyendo La Academia, donde tuvo fuertes momentos que aún son recordados a la fecha.

En ese sentido, Lolita Cortés acompañó y juzgó a varias generaciones en La Academia, incluyendo la cuarta que contó con la participación de cantantes como Jolette, Cynthia Rodríguez, Erasmo Catarino y Yuridia, que ahora es una importante artista mexicana.

Para sorpresa de muchos en su momento, Yuridia no fue la ganadora de aquella temporada del programa de canto, ya que quedó en el segundo lugar, solo superada por Erasmo Catarino. Ahora, la participante de La Granja VIP recordó el motivo por el que la cantante de Inevitable no ganó.

Este es el motivo por el que Yuridia perdió en La Academia, según Lolita Cortés

Fue en una conversación de La Granja VIP que César Doroteo ‘Teo’ hablaba sobre La Academia, el show de canto que por años siguieron millones de mexicanos y que a él le gustaba bastante ver.

De este modo, el influencer recordó la participación de varios artistas, incluyendo la de Jolette, quien tuvo una serie de enfrentamientos con Lola donde la jueza dejaba ver su molestia con que la cantante no avanzara en su mejora vocal.

En ese sentido junto a Lola que en ese momento estafa afónica, recordaron particularmente la cuarta temporada que contó con Yuridia, la favorita del público que sin embargo, quedó en segundo lugar después de cantar Ángel y Déjame volver contigo.

“Ganó Erasmo Catarino, debió haber ganado Yuridia”, comentó Teo brevemente antes de que Lolita lo tratara de interrumpir y con gestos le dio a entender el motivo por el que la famosa cantante no salió victoriosa.

Entonces, Teo mencionó: “Se equivocó de letra, ah. Lolita no está diciendo porqué quedó en segundo lugar, pero ya, icónica...”, replicó él y ella asintió.

En redes sociales, no faltaron los comentarios por la revelación de Lolita Cortés sobre porque Yuridia no ganó La Academia. Te dejamos algunas reacciones: