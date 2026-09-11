¿Quién es el salvado en La Casa de los Famosos México 2026 hoy 11 de septiembre?

Este viernes 11 de septiembre, uno de los habitantes nominados de La Casa de los Famosos México 2026 sale de la tabla por el favor de quien sea el dueño de la salvación, algo que se define esta noche a través de un reto entre competidores.

Fue el jueves que se llevaron a cabo algunas dinámicas en las que se definió quetanto Mariana Ochoa como Yahir sería el encargada de enfrentar a Brianda Deyanara, quien se convirtió por segunda ocasión consecutiva en el líder de la semana.

#Yahir es el finalista del robo de salvación y se enfrentará contra #Brianda y #Mariana



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Recordemos que la salvación es un beneficio del líder de La Casa de los Famosos México, una ventaja que el mismo debe defender de otros dos participantes los días viernes, mismos que se revela al habitante que recibe el favor de ser salvado.

¿Quién es el salvado en La Casa de los Famosos México 2026 hoy 11 de septiembre?

Se revela al salvado en la gala de este viernes.

Los nominados de la semana son:

Mariana Ochoa

Karina Torres

Masad Altamimi

Gema Garoa

Brianda Deyanara

Yahir

Tras la eliminación de Flor Vigna y que Aldo Rendón abandonara el programa, el pasado domingo Gala Montes se sumó al proyecto, por lo que prometía dar de qué hablar.

Sin embargo, la actriz salió del proyecto solo dos días después, este martes 8 de septiembre. Todo esto en medio de críticas del público que acusaron al proyecto de permitir a la joven entrar en un momento donde su salud mental parecería estar afectada.

Por otro lado, Brianda Deyanara se convirtió en la líder de la semana, pero en esta ocasión no obtuvo el beneficio de la inmunidad, sino que el mismo fue subastado, lo que llevó a que Ese Pérez lo consiguiera por el 40% del presupuesto.

Esto generó fuertes críticas por parte de Yahir, quien señaló que cuando Mariana Ochoa hizo lo mismo la semana pasada, Ese Pérez fue el primero en señalarla y la siguió molestando el resto de la semana.

Asimismo, parece que hay un distanciamiento entre Brianda Deyanara y Masad Altamimi, después de que ella dejó claro que solo lo quería como un amigo más.

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