¿Qué pasó en el funeral de Farath Coronel?

Hace un par de días se dio a conocer la muerte de Farath Coronel, quien fue asesinado a disparos el pasado 4 de septiembre en su casa en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) informó que detuvieron a Elías “N”, principal sospechoso del asesinato del vidente y conductor; hace un par de días, se llevó a cabo su funeral.

@garyvlogoficial ‼️Ningún amig@ famoso del medio artístico asistió al entierro de Farath Coronel a excepción de Jessica Esotérica, Aimep3 y Dulce Gipsy⭕️ ♬ sonido original - garyvlogoficial

Así fue el funeral de Farath Coronel

El funeral y sepelio del vidente Farath Coronel, conocido también de manera pública como “La Diabla” o “El Brujo Mexicano” estuvo rodeado de momentos emotivos, pero también de varias controversias.

A pesar de que Farath solía presumir sus ingresos y lujos en transmisiones en vivo, su familia enfrentó severos problemas financieros para costear los gastos funerarios.Se organizó una colecta de donaciones en redes sociales para cubrir el sepelio, lo que desató fuertes críticas e indignación en internet.

Asimismo, la vidente Jessica Esotérica reveló en sus redes que la falta inmediata de recursos casi evita que el cuerpo fuera liberado y sepultado a tiempo.

Tras resolver las dificultades económicas, sus restos fueron sepultados en un cementerio del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, rodeado de familiares y amigos cercanos.

A pesar de haber tenido enfrentamientos públicos muy marcados en redes sociales con Farath en el pasado, Jessica asistió al velatorio para ofrecer sus condolencias y “sembrar empatía”. Además, compartió fotografías y videos del ataúd rodeado de flores blancas.

Durante la despedida, la madre del vidente exigió respeto ante las críticas del público, pidiendo que no juzgaran las creencias de su hijo ni los eventos ocurridos.

Al funeral de Farath Coronel también asistieron personalidades del Internet como Dulce Gipsy, así como AimeP3 y otras personalidades.

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