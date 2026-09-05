Detienen a Elías ‘N’, presunto autor de homicidio de Farath Coronel, ‘El Brujo Mexicano’

Autoridades del Estado de México detuvieron a Elías “N”, señalado como el presunto autor material del homicidio de Víctor Manuel Sixtos, personalidad de televisión conocido como “Farath Coronel” o “El Brujo Mexicano”, quien fue hallado sin vida el viernes en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Poco antes de la madrugada del sábado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) informó que elementos suyos habían efectuado la detención de quien fue identificado como presunto autor material del homicidio.

⚫ Localizan sin vida a Farath Coronel, ‘El Brujo Mexicano’, en Cuautitlán Izcalli



Farath Coronel, conocido públicamente como “El Brujo Mexicano”, fue localizado sin vida este viernes dentro de una vivienda del Fraccionamiento Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de… pic.twitter.com/SBSiRulKMW — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 4, 2026

La FGJ detalló que Elías “N” desempeñaba funciones de elemento de seguridad de “Farath Coronel”, a quien, a su vez, se refirió como un integrante de la comunidad LGBTIQ+.

En tanto, de acuerdo con la Fiscalía, Elías “N” será puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para que resuelva su situación jurídica.

#Detenido. Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Elías "N", investigado como presunto autor material del homicidio de un integrante de la comunidad LGBTIQ+, identificado como "Farath" y/o "La Diabla", hechos ocurridos esta mañana en el municipio de #CuautitlánIzcalli.



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“#Detenido. Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Elías “N”, investigado como presunto autor material del homicidio de un integrante de la comunidad LGBTIQ+, identificado como “Farath” y/o “La Diabla”, hechos ocurridos esta mañana en el municipio de #CuautitlánIzcalli”, escribió la Fiscalía en redes sociales.

Hallan sin vida a Farath Coronel, “El Brujo Mexicano”

El cuerpo sin vida de “Farath Coronel” fue hallado sin vida el viernes dentro de una vivienda del Fraccionamiento Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con la información disponible en ese momento, el cuerpo del llamado “El Brujo Mexicano” fue encontrado con varios impactos de bala .

"Farath Coronel":

Porque informan que fue asesinado en el Estado de México pic.twitter.com/LKWrN4hn4W — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 4, 2026

Tras los primeros reportes, la FGJ informó que abrió una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y localizar a los responsables. Aunque en un inicio se evitó hablar de un ataque directo, la última actualización de la institución confirma que se trató de un homicidio.

Se espera que, en las próximas horas o días, se brinde más información sobre el ataque, la situación jurídica del detenido y el móvil del homicidio.

Víctor Manuel Sixtos, “Farath Coronel” o “El Brujo Mexicano”, quien había adquirido notoriedad por sus conocimientos de tarot y astrología y participaba frecuentemente en el programa matutino Hoy, fue despedido por sus compañeros del medio.

🚨🕊️ ÚLTIMA HORA | ASESINAN A FARATH CORONEL, “EL BRUJO MEXICANO”



El vidente, numerólogo y colaborador del programa Hoy, conocido también como “La Diabla”, fue localizado sin vida con heridas de arma de fuego dentro de un inmueble en Bosques del Lago, Cuautitlán Izcalli, Edomex.… pic.twitter.com/IN2W80D4zc — 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) September 4, 2026

La influencer y conductora Dulce Gipsy fue de las primeras en difundir la noticia, a propósito de lo cual compartió un mensaje de condolencias: “Compartí buenos momentos contigo y te consideraba mi amigo”, escribió.

No es la primera vez que “Farath” enfrentaba un episodio de violencia, pues en 2022 sufrió una agresión mientras realizaba una transmisión en vivo en Tijuana, lo cual quedó captado.

Con información de Tania Gómez.

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