Abren la México-Toluca tras bloqueo que afectó 36 horas a vehículos

Punto de bloqueo la tarde del miércoles 21 de octubre del 2026.

Familiares de personas desaparecidas retiraron su bloqueo en la carretera México-Toluca después de más de 36 horas, y luego de haber sostenido una reunión con autoridades para la atención de sus demandas.

La circulación de vehículos comenzó a fluir en los primeros minutos de este jueves.

Una vocera de las madres buscadoras informó que pudieron expresar sus exigencias directamente a personal de la Fiscal General de Justicia del Estado de México, para que hubiera avances en carpetas de investigación.

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Laura Curiel, madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel, quien fue vista por última vez el 12 de marzo de 2015 en Tlalnepantla, fue con un grupo de inconformes a la reunión en que igual estuvieron funcionarios de la administración del Estado de México.

Entrevistada en el punto del bloqueo en la carretera México-Toluca, en dirección a la Ciudad de México, confirmó que se irían de la zona.

“Se generaron acuerdos para reuniones, cedieron, pues todos los puntos que teníamos del pliego petitorio, del posicionamiento, las inquietudes, los desacuerdos que teníamos la familias y ya generamos mesas de trabajo, que era lo importante, revisar minuciosamente nuestras carpetas”, indicó, de acuerdo a un reporte de noticieros de Televisa.

🚨 El bloqueo en la carretera México–Toluca sigue la mañana de este miércoles, porque las negociaciones entre autoridades estatales y activistas de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas no han producido los acuerdos que estos últimos buscan para retirar la protesta.… pic.twitter.com/CCGVhPuysG — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 21, 2026

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FGR