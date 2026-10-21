Madres buscadoras se enfrentan contra operadores de carga por bloqueo en la México-Toluca

Automovilistas y operadores de carga se enfrentaron a madres buscadoras, debido al bloqueo en la carretera México-Toluca, que lleva más de 20 horas.
A través de videos que circulan en redes sociales, se puede ver a varios conductores de vehículos particulares y de unidades de carga cuando le arrebatan sus pancartas y tiran las casas de campaña que colocaron en la vía.
Los agresores también golpearon a varias de las mujeres que estaban en el bloqueo; incluso se habla de que hay dos madres buscadoras heridas.
Zoé Robledo hace nueva propuesta a trabajadores del IMSS con aumento salarial del 8%
Sin embargo, ninguna autoridad se encuentra en el lugar para controlar la situación.
El colectivo aseguró que no se retirarán del lugar hasta que el fiscal general del Estado de México vaya a la zona para que escuche sus peticiones.
El bloqueo en la carretera México–Toluca sigue la mañana de este miércoles, porque las negociaciones entre autoridades estatales y activistas de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas no han producido los acuerdos que estos últimos buscan para retirar la protesta, iniciada hace más de 22 horas.
Familiares de personas desaparecidas mantienen un bloqueo en la carretera México-Toluca, con dirección a la Ciudad de México, tras liberar la vialidad hacia Toluca. No obstante, la afectación a la circulación persiste a la altura del municipio de Lerma, en el Estado de México.
Te puede interesar:
- Acelera ICE fichaje de mexicanos bajo estigma “lo peor de lo peor”; van 21 mil
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR