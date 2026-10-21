Madres buscadoras se enfrentan contra operadores de carga por bloqueo en la México-Toluca

Automovilistas y operadores de carga se enfrentaron a madres buscadoras, debido al bloqueo en la carretera México-Toluca, que lleva más de 20 horas.

A través de videos que circulan en redes sociales, se puede ver a varios conductores de vehículos particulares y de unidades de carga cuando le arrebatan sus pancartas y tiran las casas de campaña que colocaron en la vía.

Los agresores también golpearon a varias de las mujeres que estaban en el bloqueo; incluso se habla de que hay dos madres buscadoras heridas.

Sin embargo, ninguna autoridad se encuentra en el lugar para controlar la situación.

El colectivo aseguró que no se retirarán del lugar hasta que el fiscal general del Estado de México vaya a la zona para que escuche sus peticiones.

🚨Se registra enfrentamiento entre madres buscadoras y automovilistas en la México-Toluca



El altercado escaló hasta los golpes durante la protesta a la altura de Plazas Outlet. Las familias exigen que se agilice la búsqueda de sus seres queridos.



Vía: Ricardo Pérez / Azteca… pic.twitter.com/mk8EERjhNp — AD Noticias (@ADNoticiasMex) October 21, 2026

El bloqueo en la carretera México–Toluca sigue la mañana de este miércoles, porque las negociaciones entre autoridades estatales y activistas de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas no han producido los acuerdos que estos últimos buscan para retirar la protesta, iniciada hace más de 22 horas.

Familiares de personas desaparecidas mantienen un bloqueo en la carretera México-Toluca, con dirección a la Ciudad de México, tras liberar la vialidad hacia Toluca. No obstante, la afectación a la circulación persiste a la altura del municipio de Lerma, en el Estado de México.

🚨 El bloqueo en la carretera México–Toluca sigue la mañana de este miércoles, porque las negociaciones entre autoridades estatales y activistas de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas no han producido los acuerdos que estos últimos buscan para retirar la protesta.… pic.twitter.com/CCGVhPuysG — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 21, 2026

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FGR